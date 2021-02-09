Lenovo K13'ün teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

91mobiles internet sitesi çok yakında resmiyet kazanması beklenen Lenovo K13'ün teknik özelliklerini ve görüntülerini paylaştı. Lenovo K12'nin halefi olarak piyasaya sürülecek akıllı telefon mavi ve kırmızı olmak üzere iki renk seçeneği ile gelecek.

İlginizi Çekebilir

Xiaomi Mi Mix 2020 geliyor: İşte muhtemel tasarımı ve özellikleri

Ayrıca Bkz. "Android 12'nin ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı"

Cihazda 1.6 GHz hızıda çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciye yer verileceği belirtiliyor. Ancak hangisi olacağı belli değil. Ayrıca 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı da (microSD kart desteği ile birlikte) sızdırılan detaylar arasında.

Bütçe dostu olacak

Lenovo K13, HD+ çözünürlükte (1600 x 720 piksel) 6.5 inç ekran taşıyacak. Akıllı telefonun arka panelinde 13 + 5 megapiksel sensör içeren çift kamera sistemi görev yapacak. Ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerası göreceğiz.

Aktarılan bilgilere göre cihaz 4G LTE bağlantısını destekleyecek ve Android 10 işletim sistemiyle çalışacak. Görüntüler parmak izi tarayıcısının arka panelde olduğunu ortaya koyuyor. Lenovo K13'ün pil kapasitesi ve fiyat etiketi konusunda bir bilgi yok ancak özelliklerine bakılırsa bütçe dostu modeller arasına katılacak.

https://www.91mobiles.com/hub/lenovo-k13-specifications-design-revealed-exclusive/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.