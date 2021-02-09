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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo K13'ün teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

    Lenovo çok yakında K12 akıllı telefonunun devam modelini piyasaya sürecek. Lansman öncesinde Lenovo K13'ün teknik özellikleri ve görüntüleri internete sızdırıldı.
    09 Şubat 2021, 18:30 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Lenovo K13'ün teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı
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    91mobiles internet sitesi çok yakında resmiyet kazanması beklenen Lenovo K13'ün teknik özelliklerini ve görüntülerini paylaştı. Lenovo K12'nin halefi olarak piyasaya sürülecek akıllı telefon mavi ve kırmızı olmak üzere iki renk seçeneği ile gelecek.

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    Ayrıca Bkz. "Android 12'nin ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı"

    Cihazda 1.6 GHz hızıda çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciye yer verileceği belirtiliyor. Ancak hangisi olacağı belli değil. Ayrıca 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı da (microSD kart desteği ile birlikte) sızdırılan detaylar arasında.

    Lenovo K13'ün teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

    Bütçe dostu olacak

    Lenovo K13, HD+ çözünürlükte (1600 x 720 piksel) 6.5 inç ekran taşıyacak. Akıllı telefonun arka panelinde 13 + 5 megapiksel sensör içeren çift kamera sistemi görev yapacak. Ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerası göreceğiz.

    Aktarılan bilgilere göre cihaz 4G LTE bağlantısını destekleyecek ve Android 10 işletim sistemiyle çalışacak. Görüntüler parmak izi tarayıcısının arka panelde olduğunu ortaya koyuyor. Lenovo K13'ün pil kapasitesi ve fiyat etiketi konusunda bir bilgi yok ancak özelliklerine bakılırsa bütçe dostu modeller arasına katılacak.



    https://www.91mobiles.com/hub/lenovo-k13-specifications-design-revealed-exclusive/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    F FederalAlmanya 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    6.5inç aynı tasarımlar baydi sırf tasarım için ıphone alınır nasıl pıyasa la bu
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    T Tugrap007 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Lenovo telefon pişmanlıktır
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    Z Zodian 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Her marka gidip gelip aynı tasarımı yapıyor anlamıyorum. İnsan biraz özgün olur be. Bu tasarımın birebir kopyası 50 telefon sayabiliriz piyasada.
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