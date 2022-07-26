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Yakın zamanda Geekbench ve sertifika sitelerinde görünmeye başlayan Lenovo Legion Y70’nin şimdi de tasarımı ve çıkış tarihi ortaya çıktı. Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da yeni bir paylaşımda bulunan Lenovo, akıllı telefonun çıkış tarihini ve arka tasarımını gösteren bir tanıtım görseli yayınladı.

Ağustos ayında piyasaya sürülecek

Yeni görsele bakıldığında, Lenovo Legion Y70’nin dikdörtgen kamera adasına konumlandırılan üçlü bir sensör tasarımına ev sahipliği yapacağını söyleyebiliriz. Görsel ayrıca akıllı telefonun Ağustos ayında piyasaya sürüleceğini ve OIS özellikli 50 megapiksel bir ana kamera ile geleceğini gösteriyor.

Önceki sızıntılara göre Lenovo Legion Y70, 7,9mm kalınlığında ve 205g ağırlığında olacak. Bununla birlikte akıllı telefonun 2400 × 1080 çözünürlük sunan 6,67 inç OLED bir ekran, 8K video desteği, 68W hızlı şarj ve 4880mAh batarya, gri ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.

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Yonga seti tarafında ise daha önce CMIIT sertifika sitesinde Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti ile görüntülenen Lenovo Legion Y70, daha güçlü Snapdragon 8+ Gen 1 platformu tarafından da desteklenebilir.

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Lenovo Legion Y70'nin tasarımı ve çıkış tarihi ortaya çıktı