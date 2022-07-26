Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo Legion Y70'nin tasarımı ve çıkış tarihi ortaya çıktı

    Lenovo yakında yeni akıllı telefonu Legion Y70'i piyasaya sürecek. Şık bir tasarım ile dikkat çeken telefonun çıkışına az bir süre kala, yeni bir tanıtım görseli paylaşıldı.
    1

    Lenovo Legion Y70'nin tasarımı ve çıkış tarihi ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Yakın zamanda Geekbench ve sertifika sitelerinde görünmeye başlayan Lenovo Legion Y70’nin şimdi de tasarımı ve çıkış tarihi ortaya çıktı. Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da yeni bir paylaşımda bulunan Lenovo, akıllı telefonun çıkış tarihini ve arka tasarımını gösteren bir tanıtım görseli yayınladı.

    Ağustos ayında piyasaya sürülecek

    Yeni görsele bakıldığında, Lenovo Legion Y70’nin dikdörtgen kamera adasına konumlandırılan üçlü bir sensör tasarımına ev sahipliği yapacağını söyleyebiliriz. Görsel ayrıca akıllı telefonun Ağustos ayında piyasaya sürüleceğini ve OIS özellikli 50 megapiksel bir ana kamera ile geleceğini gösteriyor.

    Önceki sızıntılara göre Lenovo Legion Y70, 7,9mm kalınlığında ve 205g ağırlığında olacak. Bununla birlikte akıllı telefonun 2400 × 1080 çözünürlük sunan 6,67 inç OLED bir ekran, 8K video desteği, 68W hızlı şarj ve 4880mAh batarya, gri ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.

    Yonga seti tarafında ise daha önce CMIIT sertifika sitesinde Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti ile görüntülenen Lenovo Legion Y70, daha güçlü Snapdragon 8+ Gen 1 platformu tarafından da desteklenebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S20 FE
    Samsung Galaxy S20 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X500.1011-8D00T-G-F
    Casper Nirvana X500.1011-8D00T-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız