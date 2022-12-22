Lenovo Tab M9 bütçeye oynuyor

Lenovo Tab M9 özellikleri ve fiyatı
- 9 inçlik HD+ IPS LCD ekran
- Helio G80 yonga seti
- 3GB/4GB LPDDR4X RAM
- 32GB/64GB/128GB arttırılabilir depolama
- 8MP arka kamera
- 2MP ön kamera
- 5100mAh batarya
- LTE, Wi-Fi, Bleutooth 5.1, GPS, USB Tip-C
- 169$ başlangıç
Lenovo Tab M9 tasarım anlamında pek bir değişikliğe uğramazken performans tarafında bir tık daha yukarıya çıkarak aynı fiyat etiketinde kardeşini biraz baltalayacak gibi. Bellek seçenekleri bu kez arttırılmış. Arka kamera ve Bluetooth bağlantısı da iyileştirilmiş. Bataryanın 13 saate kadar video izlemeye olanak tanıyacağı belirtiliyor. Lenovo Tab M9 modeli Şubat ayında piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d