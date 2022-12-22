Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo Tab M9 bütçeye oynuyor

    Lenovo Tab M9 tablet modelinde 9 inçlik IPS ekran, Helio G80 yonga seti, 8MP çözünürlükte arka kamera, LPDDR4X RAM, GPS, LTE, Bluetooth 5.1 gibi özellikler yer alıyor. 
    Oy Ver
    Lenovo Tab M9 tablet modelinde 9 inçlik IPS ekran, Helio G80 yonga seti, 8MP arka kamera, LPDDR4X RAM, GPS, LTE, Bluetooth 5.1 gibi özellikler yer alıyor. Tam Boyutta Gör
    8 inçlik Lenovo Tab M8 tablet modelini henüz ay başında tanıtan Lenovo, yine benzer özelliklere sahip bu kez 9 inçlik bir ekran sunan Lenovo Tab M9 adlı tablet modelini görücüye çıkardı.

    Lenovo Tab M9 özellikleri ve fiyatı

    • 9 inçlik HD+ IPS LCD ekran
    • Helio G80 yonga seti
    • 3GB/4GB LPDDR4X RAM
    • 32GB/64GB/128GB arttırılabilir depolama
    • 8MP arka kamera
    • 2MP ön kamera
    • 5100mAh batarya
    • LTE, Wi-Fi, Bleutooth 5.1, GPS, USB Tip-C
    • 169$ başlangıç

    Lenovo Tab M9 tasarım anlamında pek bir değişikliğe uğramazken performans tarafında bir tık daha yukarıya çıkarak aynı fiyat etiketinde kardeşini biraz baltalayacak gibi. Bellek seçenekleri bu kez arttırılmış. Arka kamera ve Bluetooth bağlantısı da iyileştirilmiş. Bataryanın 13 saate kadar video izlemeye olanak tanıyacağı belirtiliyor. Lenovo Tab M9 modeli Şubat ayında piyasaya sürülecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    vjdrsjejv 1 dakika önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    OMEN 4H0H3EA
    OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız