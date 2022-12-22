Lenovo Tab M9 bütçeye oynuyor

Tam Boyutta Gör 8 inçlik Lenovo Tab M8 tablet modelini henüz ay başında tanıtan Lenovo, yine benzer özelliklere sahip bu kez 9 inçlik bir ekran sunan Lenovo Tab M9 adlı tablet modelini görücüye çıkardı.

Lenovo Tab M9 özellikleri ve fiyatı

9 inçlik HD+ IPS LCD ekran

Helio G80 yonga seti

3GB/4GB LPDDR4X RAM

32GB/64GB/128GB arttırılabilir depolama

8MP arka kamera

2MP ön kamera

5100mAh batarya

LTE, Wi-Fi, Bleutooth 5.1, GPS, USB Tip-C

169$ başlangıç

Yeni Lenovo Tab M8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. önce eklendi

Lenovo Tab M9 tasarım anlamında pek bir değişikliğe uğramazken performans tarafında bir tık daha yukarıya çıkarak aynı fiyat etiketinde kardeşini biraz baltalayacak gibi. Bellek seçenekleri bu kez arttırılmış. Arka kamera ve Bluetooth bağlantısı da iyileştirilmiş. Bataryanın 13 saate kadar video izlemeye olanak tanıyacağı belirtiliyor. Lenovo Tab M9 modeli Şubat ayında piyasaya sürülecek.

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Lenovo Tab M9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı