Lenovo ve Motorola salgın sürecinde garantisi sona eren cihazların garanti sürelerini uzattı

Tam Boyutta Gör

2019-nCoV veya Covid 19 olarak bilinen, popüler ismiyle yeni tip koronavirüs pandemisi ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın her köşesinde hayatın olağan akışının bozulmasına sebep oluyor. Pek çok üretici salgın süresince üretime devam edemiyor, pek çok işletme geçici süreliğine hizmet vermeyi bırakıyor ve vatandaşlar almaları gereken çoğu hizmete artık ulaşamıyorlar.

İlginizi Çekebilir

Motorola Moto G8 Power Lite'ın fiyatı ortaya çıktı

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs hareketliliğimizi nasıl etkiledi? İşte Türkiye'nin "gönüllü karantina" bilançosu!"

Çinli teknoloji devi Lenovo ve şu an onun alt kuruluşu olarak hizmet vermekte olan Motorola, salgın sürecinde kullanıcıların garanti süreleri dolmamış olduğu halde cihazlarını tamir veya herhangi bir başka sebeple üretici firmaya ulaştıramamaları sebebiyle salgın dönemi içinde garanti süresi sona eren tüm cihazların garantilerini 31 Mayıs'a kadar uzattı.

Bahsi geçen tarih, garantileri 15 Mart 2020 ile 30 Nisan 2020 arasında garanti süresi dolan ürünler için geçerli. Salgın dünyanın birçok yerinde 15 Mart öncesinde de ciddi boyuttaydı ve gündelik yaşamda ciddi aksaklıklara sebep oluyordu. Bu yüzden ilgili tarihlerin biraz daha geriden başlıyor olması daha mantıklı olabilirdi ancak mevcut karar da birçok kullanıcının faydasına olacaktır.

Tüm bunların dışında Lenovo ve Motorola, cihazlarının garanti sürelerini salgın süresince uzatan tek isimler değiller. Realme, OnePlus, vivo ve Samsung da geçtiğimiz günlerde ürünlerinin garanti sürelerini 31 Mayıs 2020'ye kadar uzatacaklarını açıklamışlardı.

https://www.gsmarena.com/lenovo_motorola_warranty_extension-news-42449.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.