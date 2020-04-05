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    Lenovo ve Motorola salgın sürecinde garantisi sona eren cihazların garanti sürelerini uzattı

    Lenovo ve Motorola salgın sürecinde mevcut garantilerinden yararlanamayan cihaz sahipleri için garantisi 15 Mart-30 Nisan tarihleri arasında biten cihazların garantilerini uzattı.
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Lenovo ve Motorola salgın sürecinde garantisi sona eren cihazların garanti sürelerini uzattı
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    2019-nCoV veya Covid 19 olarak bilinen, popüler ismiyle yeni tip koronavirüs pandemisi ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın her köşesinde hayatın olağan akışının bozulmasına sebep oluyor. Pek çok üretici salgın süresince üretime devam edemiyor, pek çok işletme geçici süreliğine hizmet vermeyi bırakıyor ve vatandaşlar almaları gereken çoğu hizmete artık ulaşamıyorlar.

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    Çinli teknoloji devi Lenovo ve şu an onun alt kuruluşu olarak hizmet vermekte olan Motorola, salgın sürecinde kullanıcıların garanti süreleri dolmamış olduğu halde cihazlarını tamir veya herhangi bir başka sebeple üretici firmaya ulaştıramamaları sebebiyle salgın dönemi içinde garanti süresi sona eren tüm cihazların garantilerini 31 Mayıs'a kadar uzattı.

    Bahsi geçen tarih, garantileri 15 Mart 2020 ile 30 Nisan 2020 arasında garanti süresi dolan ürünler için geçerli. Salgın dünyanın birçok yerinde 15 Mart öncesinde de ciddi boyuttaydı ve gündelik yaşamda ciddi aksaklıklara sebep oluyordu. Bu yüzden ilgili tarihlerin biraz daha geriden başlıyor olması daha mantıklı olabilirdi ancak mevcut karar da birçok kullanıcının faydasına olacaktır.

    Tüm bunların dışında Lenovo ve Motorola, cihazlarının garanti sürelerini salgın süresince uzatan tek isimler değiller. Realme, OnePlus, vivo ve Samsung da geçtiğimiz günlerde ürünlerinin garanti sürelerini 31 Mayıs 2020'ye kadar uzatacaklarını açıklamışlardı.



    https://www.gsmarena.com/lenovo_motorola_warranty_extension-news-42449.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ayseltosun 2 gün yeni yorumcu
    bilgisayar için de uzattılar mı garantiyi acaba
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    mert1907 (Mert Karakoç) 3 gün
    Bir Lenovo notebook servisi çalışanı olarak sizin adınıza sevindim arkadaşlar
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    herakles24 (hüseyin cengiz) 3 gün
    Ben benim telefonu kvk götürdüm moto z telefonda ekran yanığı ve vatarya problemi için sağolsunlar telefon yamuk diyip garanti dışı bıraktılar amaçları telefonu tamir etmek değil zaten olsa derlerdi yamukluğu giderelim ücret dahilinde diğer değişimlerde bizden olsun diye demediler lenevo garanti uzatsa ne uzatmasa ne
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    arrivederci (mustafa ) 3 gün
    asus boşuna kılını kıpırdatmasın nasıl olsa SMS Infocomm teknik servisi bunda birşey yok deyip geri gönderiyor.
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    interwap (Volkan ) 3 gün
    Tek tek firma haberi yapmak yerine tüm firmalar için bir haber yapsanız çok daha yararlı olacak. Forumda Lenovo yada Motorola kullanan kaç kişi var? "Ülkemizde de" Huawei garantiyi uzattı ve cihazları dezanfektte edip yollayacağını duyurdu. Bence Huawei kullanıcısı başlıktaki kullanıcıları katlar.
    2 Yanıt Yanıtla
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    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün interwap
    Lenovo sadece telefon markası değil... Bilgisayarları için de uzatmışlar.
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    El Fuego 3 gün interwap
    Forumdaki en gereksiz ilk üç yorumdan birisini yazmışsın. Tebrik ediyorum seni.
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