Lenovo, mini masaüstü bilgisayarı tanıttı: 4 ekran bağlanabiliyor

Tam Boyutta Gör Lenovo’nun kompakt boyutta, performanstan ödün vermeyen yeni mini masaüstü bilgisayarı “Xiaoxin Mini PC” yakında satışa çıkacak. 13. nesil Intel işlemci ve dört ekran desteğiyle öne çıkan Lenovo Mini PC özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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Lenovo Xiaoxin Mini PC, ön panelinde USB-A, USB-C, 3.5mm kulaklık girişi dahil olmak üzere çeşitli bağlantı seçenekleri sunuyor ve çok çeşitli çevre birimleriyle uyumlu.

Mini masaüstü PC’nin dikkat çeken özelliklerinden biri, aynı anda dört adede kadar monitör bağlantısını desteklemesi. Bu, çoklu görev ve üretkenliği üst düzeye çıkarmak için birden fazla ekrana ihtiyaç duyan kullanıcılar için aranan bir özellik. Mini bilgisayar, kompakt boyutuna rağmen performanstan ödün vermiyor. Intel’in 13. nesil Core işlemcisiyle geliyor. Güçlü işlemciye ek olarak, yerleşik güç kaynağı tasarımına sahip (115w maksimum anlık güç). Bu verimli güç çözümü, enerji tüketimini en aza indirirken kararlı performans sağlıyor.

Lenovo Xiaoxin Mini PC, Windows 11 Home Edition yüklü geliyor. Mini masaüstü bilgisayarın fiyatı henüz açıklanmadı.

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