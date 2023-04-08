Lenovo, mini masaüstü bilgisayarı tanıttı: 4 ekran bağlanabiliyor

Lenovo Xiaoxin Mini PC, ön panelinde USB-A, USB-C, 3.5mm kulaklık girişi dahil olmak üzere çeşitli bağlantı seçenekleri sunuyor ve çok çeşitli çevre birimleriyle uyumlu.
Mini masaüstü PC’nin dikkat çeken özelliklerinden biri, aynı anda dört adede kadar monitör bağlantısını desteklemesi. Bu, çoklu görev ve üretkenliği üst düzeye çıkarmak için birden fazla ekrana ihtiyaç duyan kullanıcılar için aranan bir özellik. Mini bilgisayar, kompakt boyutuna rağmen performanstan ödün vermiyor. Intel’in 13. nesil Core işlemcisiyle geliyor. Güçlü işlemciye ek olarak, yerleşik güç kaynağı tasarımına sahip (115w maksimum anlık güç). Bu verimli güç çözümü, enerji tüketimini en aza indirirken kararlı performans sağlıyor.
Lenovo Xiaoxin Mini PC, Windows 11 Home Edition yüklü geliyor. Mini masaüstü bilgisayarın fiyatı henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı