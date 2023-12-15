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    Lenovo ThinkPad ve IdeaPad dizüstü bilgisayarlar Core Ultra ile “AI PC” oldu

    Lenovo'nun en yeni ThinkPad ve IdeaPad dizüstü bilgisayarları yeni Intel Core Ultra yongalarıyla güncelleniyor. İşte novo ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2’si 1 ve IdeaPad Pro 5i.
    Lenovo, yapay zekalı yeni ThinkPad ve IdeaPad modellerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Lenovo, CES öncesinde üretkenlik odaklı en yeni ThinkPad ve IdeaPad dizüstü bilgisayarlarını görücüye çıkardı. Sistemler, merkezi işlem birimi, grafik işlem birimi ve sinirsel işlem birimi olmak üzere üç işlem motoru içeren Intel'in yeni Core Ultra yonga setleri üzerinde yükseliyor. Lenovo, daha iyi performans ve güç yönetimi için bazı işlem görevlerinin GPU veya NPU'ya yüklenebileceğini belirtiyor. Windows 11 üzerinde çalıştıkları için, her üç dizüstü bilgisayar da Copilot AI özelliklerini destekleyecek.

    IdeaPad Pro 5i özellikleri ve fiyatı

    Lenovo, yapay zekalı yeni ThinkPad ve IdeaPad modellerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    IdeaPad Pro 5i, Intel Core Ultra yonga setiyle çalışan ilk tüketici Intel Evo Edition dizüstü bilgisayarı olarak karşımıza çıkıyor. Lenovo bunun görüntü ve metin oluşturmanın yanı sıra fotoğraf düzenleme gibi daha hızlı yapay zeka odaklı özelliklere güç vereceğini iddia ediyor. Ayrıca çoklu görevlerin yanı sıra video düzenleme ve dışa aktarma gibi geleneksel zorlu görevler için gelişmiş performans vurgusu yapılıyor.

    Lenovo, yapay zekalı yeni ThinkPad ve IdeaPad modellerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    IdeaPad Pro 5i, GeForce RTX 4050 GPU’su, 32GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1TB'a kadar SSD ile donatılabiliyor. Bu, cihazın en üst konfigürasyonu oluyor. Ek olarak genişletilebilir SSD yuvası ve SD kart okuyucu da depolama alanını artırmaya yardımcı olabilir. Cihaz, yüzde 100 DCI-P3 renk gamına ve 120Hz yenileme hızına sahip 16:10 OLED panel de dahil olmak üzere çeşitli ekran seçenekleriyle 14 inç ve 16 inç formatlarında çıkış yapacak. IR Full HD kamera, Windows Hello desteğinin yanı sıra ToF sensör de üründe bulunmakta.

    Dizüstü bilgisayarın hangi modelini seçerseniz seçin, Thunderbolt 4 üzerinden hızlı şarj desteğine sahip 84WHr bataryaya sahip olunacak. Ek olarak HDMI 2.1 bağlantı noktası, iki USB 3.2 Gen 1 Tip A yuvası ve bir 3,5 mm ses jakı elde edilecek. Ayrıca Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 desteği de var. Lenovo IdeaPad Pro 5i (16”, 9) şimdiden satışa sunuldu ve 1.150 dolardan başlıyor.

    Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12, X1 2'si 1 Gen 9 özellikleri ve fiyatı

    Lenovo, yapay zekalı yeni ThinkPad ve IdeaPad modellerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 için biraz daha beklemeniz gerekecek. Cihazın bazı konfigürasyonlar bu ayın sonunda (2.989 $'dan başlayan fiyatlarla) ve tüm seçenekleri ise mart ayında satışa sunulacak. ThinkPad X1 2'si 1 Gen 9 modeli de yine mart ayında çıkacak. Bu dizüstü bilgisayarın 2.639 dolardan başlaması bekleniyor.

    Lenovo, yeni ThinkPad'lere, görme engelli kişilere yardımcı olmak için klavyede ek dokunsal işaretlerle erişilebilirlik odaklı önemli bir özellik entegre etti. Şirket, klavye tasarımında yeni endüstri standartlarının geliştirilmesine yardımcı olmak için Microsoft'un Erişilebilirlik Ekibi ile birlikte çalıştığını söylüyor. Örneğin, F2 ve F3 tuşları (genellikle ses kontrolü için kullanılır), insanların Delete tuşundan ayırt etmelerine yardımcı olmak için Insert tuşunda olduğu gibi dokunsal işaretlere sahip. Bu arada ThinkPad X1 2'si 1 arada, kalem kullanmayı tercih edenler için daha iyi bir deneyim sunduğu söylenen daha büyük bir manyetik kaleme sahip.

    Lenovo, yapay zekalı yeni ThinkPad ve IdeaPad modellerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    ThinkPad X1 Carbon Gen 12, 64GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 2TB'a kadar SSD depolama alanı ile yapılandırılabilirken bilgisayar, Intel Arc GPU ile destekleniyor. Ekran tarafındaysa 14 inç büyüklüğünde OLED panel ve 120Hz yenileme hızı sunuluyor. Bu ekran 2,8K'ya kadar çözünürlüğe sahip. Bağlantı noktalarına gelince, iki USB-C Thunderbolt 4, iki USB-C, bir HDMI 2.1 ve bir 3,5 mm ses jakı bulunuyor. ThinkPad X1 Carbon Gen 12, Wi-Fi 6E veya 7 ve Bluetooth 5.3 seçeneklerine de sahip.

    ThinkPad X1 Carbon Gen12, ThinkPad X1 2-in-1 Gen9, IdeaPad Pro 5i (16”, 9) ve IdeaPad Pro 5i (14”, 9)
    Model ThinkPad X1 Carbon Gen12 ThinkPad X1 2-in-1 Gen9 IdeaPad Pro 5i (16”, 9) IdeaPad Pro 5i (14”, 9)
    İşlemci Intel Core Ultra işlemciler Intel Core Ultra işlemciler Intel Core Ultra 9 Intel Core Ultra 9
    RAM 64GB LPDDR5X 64GB LPDDR5X 32GB LPDDR5X 32GB LPDDR5X
    Depolama 2TB Gen 4 PCIe NVMe SSD 2TB Gen 4 PCIe NVMe SSD 1TB Gen 4 PCIe NVMe SSD 1TB Gen 4 PCIe NVMe SSD
    Grafik birimi Intel Arc Graphics Intel Arc Graphics Entegre Intel Arc Graphics ve ayrık GeForce RTX 4050 Laptop GPU Entegre Intel Arc Graphics ve ayrık GeForce RTX 4050 Laptop GPU
    Ekran 14 inç, 120Hz 2.8K OLED dokunmatik, 400nit, HDR500 True Black 14 inç, 120Hz 2.8K OLED dokunmatik, 400nit, HDR500 True Black 16″ 2K (2048 x 1280) OLED, 120 Hz, 16:10, 400 nit
    16″ 2.5K (2560 x 1600) IPS, 120 Hz, 16:10, 350 nit    		 14″ 2.8K (2880 x 1800) OLED, 120 Hz, 16:10, 400 nit
    14″ 2.8K (2880 x 1800) IPS, 120Hz, 16:10, 400 nit
    Bağlantı 2 x USB-C (Thunderbolt 4)
    2 x USB-A (5Gbps)
    1 x HDMI 2.1
    1 x 3.5mm audio jack
    Wi-Fi 6E veya Wi-Fi 7 802.11be (2×2)
    Bluetooth 5.3,    		 2 x USB-C (Thunderbolt 4)
    2 x USB-A (5Gbps)
    1 x HDMI 2.1
    1 x 3.5mm audio jack
    Wi-Fi 6E veya Wi-Fi 7 802.11be (2×2)
    Bluetooth 5.3,    		 1 x USB-C (Thunderbolt 4)
    1 x USB 3.2 Gen 1 Type C (Güç + DisplayPort)
    1 x HDMI 2.1 (4K @60Hz)
    2 x USB 3.2 Gen 1 Type A
    1 x SD Kart okuyucu
    1 x 3.5mm ses jakı
    Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2    		 1 x USB-C (Thunderbolt 4)
    1 x USB 3.2 Gen 1 Type C (Güç + DisplayPort™)
    1 x HDMI 2.1 (4K @60Hz)
    2 x USB 3.2 Gen 1 Type A
    1 x SD Kart okuyucu
    1 x 3.5mm ses jakı
    Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
    Boyutlar 312.8mm x 214.75mm x 14.96mm 312.8mm x 217.65mm x 15.49mm 356mm x 251mm x 17.5mm 12mm x 221mm x 15.99mm
    Ağırlık 1.09kg 1.32kg 1.95kg 1.46kg
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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