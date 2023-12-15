Lenovo ThinkPad ve IdeaPad dizüstü bilgisayarlar Core Ultra ile “AI PC” oldu

- IdeaPad Pro 5i özellikleri ve fiyatı
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12, X1 2'si 1 Gen 9 özellikleri ve fiyatı
- ThinkPad X1 Carbon Gen12, ThinkPad X1 2-in-1 Gen9, IdeaPad Pro 5i (16”, 9) ve IdeaPad Pro 5i (14”, 9)
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IdeaPad Pro 5i özellikleri ve fiyatı
Dizüstü bilgisayarın hangi modelini seçerseniz seçin, Thunderbolt 4 üzerinden hızlı şarj desteğine sahip 84WHr bataryaya sahip olunacak. Ek olarak HDMI 2.1 bağlantı noktası, iki USB 3.2 Gen 1 Tip A yuvası ve bir 3,5 mm ses jakı elde edilecek. Ayrıca Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 desteği de var. Lenovo IdeaPad Pro 5i (16”, 9) şimdiden satışa sunuldu ve 1.150 dolardan başlıyor.
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12, X1 2'si 1 Gen 9 özellikleri ve fiyatı
Lenovo, yeni ThinkPad'lere, görme engelli kişilere yardımcı olmak için klavyede ek dokunsal işaretlerle erişilebilirlik odaklı önemli bir özellik entegre etti. Şirket, klavye tasarımında yeni endüstri standartlarının geliştirilmesine yardımcı olmak için Microsoft'un Erişilebilirlik Ekibi ile birlikte çalıştığını söylüyor. Örneğin, F2 ve F3 tuşları (genellikle ses kontrolü için kullanılır), insanların Delete tuşundan ayırt etmelerine yardımcı olmak için Insert tuşunda olduğu gibi dokunsal işaretlere sahip. Bu arada ThinkPad X1 2'si 1 arada, kalem kullanmayı tercih edenler için daha iyi bir deneyim sunduğu söylenen daha büyük bir manyetik kaleme sahip.
|Model
|ThinkPad X1 Carbon Gen12
|ThinkPad X1 2-in-1 Gen9
|IdeaPad Pro 5i (16”, 9)
|IdeaPad Pro 5i (14”, 9)
|İşlemci
|Intel Core Ultra işlemciler
|Intel Core Ultra işlemciler
|Intel Core Ultra 9
|Intel Core Ultra 9
|RAM
|64GB LPDDR5X
|64GB LPDDR5X
|32GB LPDDR5X
|32GB LPDDR5X
|Depolama
|2TB Gen 4 PCIe NVMe SSD
|2TB Gen 4 PCIe NVMe SSD
|1TB Gen 4 PCIe NVMe SSD
|1TB Gen 4 PCIe NVMe SSD
|Grafik birimi
|Intel Arc Graphics
|Intel Arc Graphics
|Entegre Intel Arc Graphics ve ayrık GeForce RTX 4050 Laptop GPU
|Entegre Intel Arc Graphics ve ayrık GeForce RTX 4050 Laptop GPU
|Ekran
|14 inç, 120Hz 2.8K OLED dokunmatik, 400nit, HDR500 True Black
|14 inç, 120Hz 2.8K OLED dokunmatik, 400nit, HDR500 True Black
|16″ 2K (2048 x 1280) OLED, 120 Hz, 16:10, 400 nit
16″ 2.5K (2560 x 1600) IPS, 120 Hz, 16:10, 350 nit
|14″ 2.8K (2880 x 1800) OLED, 120 Hz, 16:10, 400 nit
14″ 2.8K (2880 x 1800) IPS, 120Hz, 16:10, 400 nit
|Bağlantı
|2 x USB-C (Thunderbolt 4)
2 x USB-A (5Gbps)
1 x HDMI 2.1
1 x 3.5mm audio jack
Wi-Fi 6E veya Wi-Fi 7 802.11be (2×2)
Bluetooth 5.3,
|2 x USB-C (Thunderbolt 4)
2 x USB-A (5Gbps)
1 x HDMI 2.1
1 x 3.5mm audio jack
Wi-Fi 6E veya Wi-Fi 7 802.11be (2×2)
Bluetooth 5.3,
|1 x USB-C (Thunderbolt 4)
1 x USB 3.2 Gen 1 Type C (Güç + DisplayPort)
1 x HDMI 2.1 (4K @60Hz)
2 x USB 3.2 Gen 1 Type A
1 x SD Kart okuyucu
1 x 3.5mm ses jakı
Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
|1 x USB-C (Thunderbolt 4)
1 x USB 3.2 Gen 1 Type C (Güç + DisplayPort™)
1 x HDMI 2.1 (4K @60Hz)
2 x USB 3.2 Gen 1 Type A
1 x SD Kart okuyucu
1 x 3.5mm ses jakı
Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
|Boyutlar
|312.8mm x 214.75mm x 14.96mm
|312.8mm x 217.65mm x 15.49mm
|356mm x 251mm x 17.5mm
|12mm x 221mm x 15.99mm
|Ağırlık
|1.09kg
|1.32kg
|1.95kg
|1.46kg
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.