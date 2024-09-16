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    Lenovo, yeni oyun tableti için heyecanlandıran bir paylaşım yaptı

    Çinli teknoloji devi Lenovo, oyunseverlerin merakla beklediği yeni tablet modeli Legion Y700 2024 için artık son hazırlıklarını yapıyor. Şirket ilk defa tabletin çıkış tarihi hakkında bir bilgi verdi.

    Lenovo, yeni oyun tableti için heyecanlandıran bir paylaşım yaptı Tam Boyutta Gör

    Lenovo, popüler Legion Y700 oyun tabletinin yenilenmiş bir versiyonunun yakında tanıtılacağını Weibo hesabı üzerinden duyurdu. Şirket şimdilik detayları paylaşmaktan kaçınırken, yapılan kısa bir açıklama “yakında” ifadesiyle sınırlı kaldı. Ancak, güvenilir teknoloji sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station’ın paylaştığı Geekbench 5 testi, bu yeni modelin teknik özellikleri hakkında bazı ipuçları veriyor.

    Geekbench testine göre Lenovo’nun yeni cihazı, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve 12GB RAM ile geliyor. Bu donanım, önceki modelde kullanılan Snapdragon 8+ Gen 1 çipe göre ciddi bir performans artışı sağlayacak gibi görünüyor. Tek çekirdek testinde 2.209, çok çekirdek testinde ise 6.509 puan alan cihazın, özellikle mobil oyunculara hitap eden yüksek performans sunacağı tahmin ediliyor.

    Yeni Y700’ün işlem gücü hakkında bilgiler ortaya çıkmış olsa da, ekran, depolama seçenekleri ve batarya kapasitesi gibi önemli diğer ayrıntılar hâlâ bilinmiyor. Ayrıca, uluslararası pazarlara sunulup sunulmayacağı da net değil. Ancak, önceki modelin önce Çin’de, ardından küresel olarak satışa sunulduğu göz önüne alındığında, benzer bir stratejinin izlenmesi muhtemel.

    Yılın sonuna yaklaşılırken, Lenovo’nun bu yeni modeli önümüzdeki haftalarda tanıtması ve tatil dönemindeki alışveriş sezonunda satışa sunması olası görünüyor. Böylece, özellikle güçlü ve taşınabilir bir oyun cihazı arayan mobil oyuncular için dikkat çekici bir alternatif olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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