Lenovo, yeni oyun tableti için heyecanlandıran bir paylaşım yaptı

Lenovo, popüler Legion Y700 oyun tabletinin yenilenmiş bir versiyonunun yakında tanıtılacağını Weibo hesabı üzerinden duyurdu. Şirket şimdilik detayları paylaşmaktan kaçınırken, yapılan kısa bir açıklama “yakında” ifadesiyle sınırlı kaldı. Ancak, güvenilir teknoloji sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station’ın paylaştığı Geekbench 5 testi, bu yeni modelin teknik özellikleri hakkında bazı ipuçları veriyor.
Geekbench testine göre Lenovo’nun yeni cihazı, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve 12GB RAM ile geliyor. Bu donanım, önceki modelde kullanılan Snapdragon 8+ Gen 1 çipe göre ciddi bir performans artışı sağlayacak gibi görünüyor. Tek çekirdek testinde 2.209, çok çekirdek testinde ise 6.509 puan alan cihazın, özellikle mobil oyunculara hitap eden yüksek performans sunacağı tahmin ediliyor.
Yeni Y700’ün işlem gücü hakkında bilgiler ortaya çıkmış olsa da, ekran, depolama seçenekleri ve batarya kapasitesi gibi önemli diğer ayrıntılar hâlâ bilinmiyor. Ayrıca, uluslararası pazarlara sunulup sunulmayacağı da net değil. Ancak, önceki modelin önce Çin’de, ardından küresel olarak satışa sunulduğu göz önüne alındığında, benzer bir stratejinin izlenmesi muhtemel.
Yılın sonuna yaklaşılırken, Lenovo’nun bu yeni modeli önümüzdeki haftalarda tanıtması ve tatil dönemindeki alışveriş sezonunda satışa sunması olası görünüyor. Böylece, özellikle güçlü ve taşınabilir bir oyun cihazı arayan mobil oyuncular için dikkat çekici bir alternatif olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.