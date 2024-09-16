Lenovo, yeni oyun tableti için heyecanlandıran bir paylaşım yaptı

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Lenovo, popüler Legion Y700 oyun tabletinin yenilenmiş bir versiyonunun yakında tanıtılacağını Weibo hesabı üzerinden duyurdu. Şirket şimdilik detayları paylaşmaktan kaçınırken, yapılan kısa bir açıklama “yakında” ifadesiyle sınırlı kaldı. Ancak, güvenilir teknoloji sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station’ın paylaştığı Geekbench 5 testi, bu yeni modelin teknik özellikleri hakkında bazı ipuçları veriyor.

Geekbench testine göre Lenovo’nun yeni cihazı, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve 12GB RAM ile geliyor. Bu donanım, önceki modelde kullanılan Snapdragon 8+ Gen 1 çipe göre ciddi bir performans artışı sağlayacak gibi görünüyor. Tek çekirdek testinde 2.209, çok çekirdek testinde ise 6.509 puan alan cihazın, özellikle mobil oyunculara hitap eden yüksek performans sunacağı tahmin ediliyor.

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Yeni Y700’ün işlem gücü hakkında bilgiler ortaya çıkmış olsa da, ekran, depolama seçenekleri ve batarya kapasitesi gibi önemli diğer ayrıntılar hâlâ bilinmiyor. Ayrıca, uluslararası pazarlara sunulup sunulmayacağı da net değil. Ancak, önceki modelin önce Çin’de, ardından küresel olarak satışa sunulduğu göz önüne alındığında, benzer bir stratejinin izlenmesi muhtemel.

Yılın sonuna yaklaşılırken, Lenovo’nun bu yeni modeli önümüzdeki haftalarda tanıtması ve tatil dönemindeki alışveriş sezonunda satışa sunması olası görünüyor. Böylece, özellikle güçlü ve taşınabilir bir oyun cihazı arayan mobil oyuncular için dikkat çekici bir alternatif olabilir.

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