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    Lenovo; yeni taşınabilir monitörünü tanıttı

    Lenovo ThinkVision M14t taşınabilir monitör modeli 14 inçlik dokunmatik ekranında hassas bir baskı seviyesi sunuyor. Böylece profesyonellere de hitap ediyor.
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    Lenovo; yeni taşınabilir monitörünü tanıttı
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    Son dönemde monitör pazarında taşınabilirlik konseptinin ilgi çekmeye başladığını görüyoruz. Asus’un başını çektiği trend kullanıcılara istedikleri yere götürebilecekleri US Tip-C monitörler sunuyor. Lenovo da trendden geri kalmıyor.

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    Lenovo ThinkVision M14t özellikleri ve fiyatı

    Lenovo ThinkVision M14t modeli 14 inçlik dokunmatik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. 3 kenarı ince olan ekran kompakt bir görünüme sahip. Ekran 10 noktadan dokunmatik ve 4096 hassasiyet seviyesi mevcut. Bu sayede ekran kalemleri ile de hassas bir şekilde kullanılabiliyor.

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    Ekranın 300 nit parlaklık seviyesi dış ortamda nispeten iyi bir görüş tecrübesi yaşatıyor. USB Tip-C kablosu ile hem veri hem de enerji aktarımı yapabiliyor. Ayrıca ikinci bir USB Tip-C girişi daha bırakılmış.

    698 gram ağırlık değeri ile kullanıcıyı fazla yormayan Lenovo ThinkVision M14t taşınabilir monitör 449$ fiyat etiketine sahip. Eylül ayında piyasada olacak monitör biraz daha Asus modellerini hedef alıyor.



    https://www.techpowerup.com/269519/lenovo-thinkvision-m14t-mobile-monitor-brings-a-touch-of-inspiration-to-flexible-working Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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