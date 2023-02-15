Müthiş iddia: Leonardo da Vinci, yerçekimini Newton'dan 150 yıl önce keşfetti

Leonardo da Vinci'nin sürahi deneyi
Da Vinci notlarında, bir sürahi su veya tanecikli malzemenin (kum gibi) yere paralel düz bir çizgide hareket ettirildiği bir deneyi anlatıyor. Hareket ettikçe sürahinin içindekiler dökülüyor ya da saçılıyordu. Bilim adamı, suyun ya da kumun sabit bir hızda düşmeyeceğini, aksine hızlanacağını kaydetti. Ayrıca, kaptan düştükten sonra malzemenin artık sürahiden etkilenmediği için yatay olarak hareket etmeyi bıraktığını, ancak yerçekimi tarafından aşağı doğru hızlandırıldığını da gösterdi.
Zamanın ötesinde bir bilim insanıydı
Leonardo bu ivmeyi tanımlamak için matematiksel bir denklem oluşturmaya çalıştı, ancak çalışmanın yazarlarına göre bu konuda çıkmaza girdi. Düşen nesneye olan mesafenin, zamanın (t) karesi yerine t'nin 2 kuvvetiyle orantılı olduğunu hesapladı. Buna rağmen, bilgisayar simülasyonları bilim adamının tarif edilen deneyleri gerçekleştirmesi halinde, serbest düşüş ivmesinin değerini %97 doğrulukta hesaplayabileceğini gösterdi.
Leonardo da Vinci, 1452-1519 yılları arasında yaşadı ve çalışmanın yazarlarına göre, zamanının ötesindeydi ve kesin bir yasa formüle edecek araçlardan yoksundu. Bununla birlikte, elindeki yöntemleri - geometri - kullanarak yerçekimi yasalarını keşfetmeye mümkün olduğunca yaklaştı. Ondan sonra, 1604 yılına kadar Galileo Galilei düşen bir cismin kat ettiği mesafenin zamanın karesiyle orantılı olduğu hipotezini ortaya atmış ve 17. yüzyılın ortalarında Isaac Newton bu teoriyi genişleterek evrensel çekim yasasını geliştirmiştir.Kaynakça https://direct.mit.edu/leon/article-abstract/doi/10.1162/leon_a_02322/113863/Leonardo-da-Vinci-s-Visualization-of-Gravity-as-a https://www.caltech.edu/about/news/leonardo-da-vincis-forgotten-experiments-explored-gravity-as-a-form-of-acceleration Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah