Yerçekiminin antimaddeyi etkilediği doğrulandı!

Yerçekiminden kaçış yok
Araştırmacılar Antihidrojen Lazer Fiziği Aparatı (ALPHA) deneyini kullanarak antihidrojen atomlarını yakalayıp hapsettiler ve kaçmalarına izin vererek aşağı mı yoksa yukarı mı düştüklerini izlediler. Sonunda çoğu anti-atom düştü ve böylece yerçekiminin antimaddeyi maddeyle aynı şekilde etkilediği kanıtlandı.
ALPHA laboratuvarındaki fizikçiler, dünyada antimadde atomlarının güvenilir bir şekilde üretilip muhafaza edilebildiği tek yer olan CERN'de antihidrojen atomları ürettiler. Araştırmada yüksek hızlı proton çarpışmalarından antiprotonlar elde etmek için bir hızlandırıcı ateşlendi. Daha sonra onları yavaşlatmak için ELENA adı verilen bir "yavaşlatıcı" kullanıldı. Antiprotonlar daha sonra pozitif yüklü antielektronlar olan pozitronlarla birleştirilerek antihidrojen atomları oluşturuldu.
Sonuç olarak çoğu antiatomun (yaklaşık %80) şaftın altından kaçtığı gözlemlendi. Araştırmacılara göre bu hareket, yerçekimi kuvvetinden kaynaklanıyor. Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi, madde ve antimaddenin yerçekimsel etkileşimlerde aynı davranışa sahip olacağını öngörür. Ancak yerçekiminin etkisi elektromanyetizma gibi diğer doğal kuvvetlerden çok daha zayıf olduğu için bu varsayımı test etmek hayli zor.
Ayrıca deney, madde ve antimadde arasındaki dengesizliğin olası bir açıklamasını da ortadan kaldırıyor. Fizik yasaları iki tür maddenin aynı miktarda bulunması gerektiğini öngörüyor, ancak doğrudan gözlemler bu teoriyi desteklemiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.