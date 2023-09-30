Yerçekiminin antimaddeyi etkilediği doğrulandı!

Tam Boyutta Gör CERN'de yakın zamanda gerçekleştirilen bir deney Einstein'ın haklı olduğunu doğruluyor; antimadde, doğanın diğer temel kuvvetleriyle etkileşime girdiğinde maddeyle aynı şekilde tepki veriyor. Antimadde, "sıradan" maddedeki karşılık gelen parçacıklara kıyasla zıt elektrik yüküne sahip antiparçacıklardan oluşan bir maddedir. Zıt doğasına rağmen antimaddenin yerçekimi gibi doğanın diğer temel kuvvetleriyle etkileşime girdiğinde maddeyle aynı şekilde davranacağı düşünüldü. Bu mantıklı bir hipotez, ancak bilim insanları onlarca yıldır bunu kanıtlamak için mücadele ediyordu - şimdiye kadar.

Yerçekiminden kaçış yok

Araştırmacılar Antihidrojen Lazer Fiziği Aparatı (ALPHA) deneyini kullanarak antihidrojen atomlarını yakalayıp hapsettiler ve kaçmalarına izin vererek aşağı mı yoksa yukarı mı düştüklerini izlediler. Sonunda çoğu anti-atom düştü ve böylece yerçekiminin antimaddeyi maddeyle aynı şekilde etkilediği kanıtlandı.

ALPHA laboratuvarındaki fizikçiler, dünyada antimadde atomlarının güvenilir bir şekilde üretilip muhafaza edilebildiği tek yer olan CERN'de antihidrojen atomları ürettiler. Araştırmada yüksek hızlı proton çarpışmalarından antiprotonlar elde etmek için bir hızlandırıcı ateşlendi. Daha sonra onları yavaşlatmak için ELENA adı verilen bir "yavaşlatıcı" kullanıldı. Antiprotonlar daha sonra pozitif yüklü antielektronlar olan pozitronlarla birleştirilerek antihidrojen atomları oluşturuldu.

Tam Boyutta Gör Antimadde atomları daha sonra süper iletken elektromanyetik bobinlerle çevrili 3 metre yüksekliğindeki dikey bir şafta "itildi". Mıknatıslar antiatomları yerinde tutarak, enerji salınımına ve madde-antimadde yok oluşuna neden olacak sıradan maddeyle teması engelledi. Son olarak, araştırmacılar şaftın üstündeki ve altındaki manyetik alan gücünü kademeli olarak zayıflatarak bu antiatomların hareketleri incelendi.

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Sonuç olarak çoğu antiatomun (yaklaşık %80) şaftın altından kaçtığı gözlemlendi. Araştırmacılara göre bu hareket, yerçekimi kuvvetinden kaynaklanıyor. Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi, madde ve antimaddenin yerçekimsel etkileşimlerde aynı davranışa sahip olacağını öngörür. Ancak yerçekiminin etkisi elektromanyetizma gibi diğer doğal kuvvetlerden çok daha zayıf olduğu için bu varsayımı test etmek hayli zor.

Ayrıca deney, madde ve antimadde arasındaki dengesizliğin olası bir açıklamasını da ortadan kaldırıyor. Fizik yasaları iki tür maddenin aynı miktarda bulunması gerektiğini öngörüyor, ancak doğrudan gözlemler bu teoriyi desteklemiyor.

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