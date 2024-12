Leonardo DiCaprio sıradaki filminde Whiplash ve La La Land'in yönetmeniyle çalışacak

Tam Boyutta Gör Son dönemde rol aldığı filmler konusunda çok daha seçici davranan Leonardo DiCaprio, sıradaki projesini belirlemiş gibi görünüyor. Son olarak Killers of the Flower Moon ile sinemaseverlerin karşısına çıkan yıldız oyuncu, Damien Chazelle'in yeni filminde rol alacak.

Whiplash ve La La Land gibi beğeni kazanan filmlerle tanınan Damien Chazelle'in sıradaki filmi, Evel Knievel'ın hayatına odaklanan bir biyografi filmi olacak. Özellikle 1960'larda epey popüler olan Evel Knievel, motosikletiyle hayatını riske attığı çılgınca gösteriler yapan bir şovmen olarak tanınıyordu. O yıllarda ABD'de neredeyse herkesin tanıdığı Knievel, öfke problemi ve çalkantılı özel hayatıyla da epey konuşulan bir isimdi. Bu yüzden DiCaprio için de yeteneklerini sergileyebileceği bir karaktere dönüşebilir.

Evel Knievel Filminin Çekimlerine Yakında Başlanacak

Evel Knievel filmi henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da sızdırılan bilgiler bu filmin çekimlerine yakında başlanacağını gösteriyor. Filmin senaryosunu William Monahan (The Departed) yazıyor.

Leonardo DiCaprio, seçkin yönetmenlerle çalışmaya devam ediyor. Killers of the Flower Moon'da Martin Scorsese ile çalışan yıldız oyuncu, ondan sonra da Paul Thomas Anderson (There Will Be Blood)'ın yeni filminde rol aldı. Çekimleri kısa süre önce tamamlanan bu film 2025'te çıkacak. Paul Thomas Anderson'la ilk kez çalışan DiCaprio, şimdi Chazelle'le de ilk işbirliğine imza atacak.

