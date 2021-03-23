Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Leyla ile Mecnun, Exxen’de devam edecek

    İddialara göre Acun Ilıcalı’nın Exxen platformu, Leyla ile Mecnun dizisinim haklarını satın aldı.
    23 Mart 2021, 09:00 (41 dk.)
    648
    163
    10
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Leyla ile Mecnun, Exxen’de devam edecek
    Tam Boyutta Gör

    Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen büyük bir anlaşmaya imza attı. İddialara göre Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun dizisinin yayın haklarını satın aldı ve diziyi devam ettirecek. 

    Sihirli Annem’i ekranlara geri döndüren Exxen, Sihirli Annem dizisini yeni ekiple ve yeni oyuncu kadrosuyla çekmişti. Leyla ile Mecnun’da ise aynı ekip ve oyuncuların olması planlanıyor. Acun Ilıcalı, oyucularla görüşmeye başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'ın fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı

    Dizinin haklarını da satın aldığı belirtilen Ilıcalı'nın Leyla ile Mecnun dizisini geçen aylarda 10. yaşını kutlayan yönetmen Onur Ünlü çekecek.

    Ayrıca Bkz. "The Witcher 2. sezonuna 7 yeni aktör katıldı: İşte karakterleri"

    Dizinin eski ekibiyle görüşmeler başladı. Çekimleri ise yaz aylarında başlaması planlanıyor.

    Henüz dizinin geri dönüşü hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Oyuncu kadrosundaki isimlerden de açıklama gelmedi. Önümüzdeki haftalarda yeni bilgiler gelecektir.



    https://www.tv100.com/sihirli-annem-dizisini-tekrar-cekerek-kendi-platformu-exxende-yayinlamaya-baslayan-acun-ilicali-fenomen-dizi-leyla-ile-mecnunun-haklarini-da-aldi-haber-545032
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sevinçtem deliriyordum fakat sonra "İddialara göre" yazısını gördüm! Seviyeniz bu kadar düştü mü?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    197140emir (Dr Sherlock ) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Abi her şey tadında güzeldi. Ezel dizizini şimdi çekseler eskisi gibi izlenmez mesela. Leyla ile Mecnun da aynı şekilde.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    carter (Volkan ) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Değil Leyla ile Mecnun, GOT başlasa bu platforma yine üye olmam.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B baris-balci (Barış Balcı) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Küfürsüz ve eski ekip tamamı olacaksa devam etsin aga
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    orliny (Samet Y.) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Eğer böyle birşey yaparsa acun babasın derim...



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SaB0 (M KSKN) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Eğer bütün ekip gelecekse yalnızca bu sebeple alırım
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kitleleri platforma çekmek için akıllıca hareketler.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    KoşanBalık (hazar ...) 34 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu grubun arası çok iyi değil diyorlardı en son.hepsini bir araya getirmek kolay iş değil. Biri eksik kalsa tutmaz o iş



    Ekleme:haklarını çekilmiş tüm bölümlerini exenne yüklemek için almışta olabilir. YouTube ve Netflix te var şu an tüm bölümler
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Haydii, sevinsem mi üzülsem mi bilemedim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TITAN (L L L A İ M İ K) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    exxen izlememek için bir sebep daha
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    CMFT +29 funky soul +28 If you my star +27 kbere +26 Clusive +24 TheJudgé +24 The KsM +23 java +23 mokoko_TR +23 Omega Speedmaster +22
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Guhong01 4. kez +328 2 by__metallica ilk kez +272 3 Indomitablee ilk kez +258
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    163 Kişi Okuyor (22 Üye, 141 Misafir) 40 Masaüstü 123 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    648 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    leyla ile mecnun, exxen ve
    6 etiket daha acun ılıcalı dizi Türkiye Haberleri türk yapımı yerli dizi Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,4b
    Twitter Profili99,6b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı317b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 41 dk. GÖRÜNTÜLENEN Leyla ile Mecnun, Exxen’de devam edecek Sonraki Steam'de CD Project RED oyunlarına büyük indirimler 10 sa. Marvel'dan yeni dizi geliyor: Hawkeye dizisinin yan hikayesini anlatacak 10 sa. Keanu Reeves'in yazdığı aksiyon dolu BRZRKR çizgi roman serisi Netflix tarafından filme ve animeye uyarlanıyor 11 sa. PowerColor RX 6700 Fighter sızdı: 6 GB VRAM’le 1440p için geliyor 11 sa. Mad Max'ten esinlenen rol yapma oyunu Quest 4 Fuel, mobil cihazlar için yayınlandı 12 sa. Nvidia bitti, AMD alalı-! Ama bir saniye... “Asus TUF Gaming RX 6800XT incelemesi“ 12 sa. Google, Fuchsia OS'un ilk geliştirici önizlemesini yakında yayınlayabilir 12 sa. Doctor Who: The Lonely Assassins, mobil cihazlar için yayınlandı 12 sa. RTX 3060'ın madenci engeli aşıldıkça aşılıyor: HDMI dongle'ı ile 4 kart tam güçte kazıyor 13 sa. Opera'nın iOS uygulaması yeni bir ada ve daha sade görünümüne kavuşuyor 13 sa. Cyberpunk 2077'nin Baş Oynanış Tasarımcısı, CD Projekt'ten ayrıldığını açıkladı 14 sa. Yılmaz Erdoğan'ın tiyatro oyunundan uyarlanan Netflix filminin fragmanı yayınlandı 14 sa. Söylentiye göre Sony; PS3, PSP ve PS Vita'nın online mağazalarını yazın kapatacak 15 sa. 2D macera oyunu Jemeyah, Android için ücretsiz olarak yayınlandı 15 sa. The Witcher 2. sezonuna 7 yeni aktör katıldı: İşte karakterleri 15 sa. Dyson'ın yeni hava temizleyicisi artık formaldehiti tanımlayıp yok edebiliyor 15 sa. Poco F3 tanıtıldı: 120 Hz AMOLED ekran, Snapdragon 870 işlemci ve 48 MP kamera 16 sa. Honor Pad 7 tanıtım tarihi belli oldu 16 sa. Heyecanla beklenen Gamestars Brawl Stars Türkiye Ligi başladı! 16 sa. Samsung akıllı telefonlarında, Çinli BOE'nin OLED ekranlarını kullanacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız