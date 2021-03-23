Leyla ile Mecnun, Exxen’de devam edecek

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Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen büyük bir anlaşmaya imza attı. İddialara göre Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun dizisinin yayın haklarını satın aldı ve diziyi devam ettirecek.

Sihirli Annem’i ekranlara geri döndüren Exxen, Sihirli Annem dizisini yeni ekiple ve yeni oyuncu kadrosuyla çekmişti. Leyla ile Mecnun’da ise aynı ekip ve oyuncuların olması planlanıyor. Acun Ilıcalı, oyucularla görüşmeye başladı.

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Dizinin haklarını da satın aldığı belirtilen Ilıcalı'nın Leyla ile Mecnun dizisini geçen aylarda 10. yaşını kutlayan yönetmen Onur Ünlü çekecek.

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Dizinin eski ekibiyle görüşmeler başladı. Çekimleri ise yaz aylarında başlaması planlanıyor.

Henüz dizinin geri dönüşü hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Oyuncu kadrosundaki isimlerden de açıklama gelmedi. Önümüzdeki haftalarda yeni bilgiler gelecektir.

https://www.tv100.com/sihirli-annem-dizisini-tekrar-cekerek-kendi-platformu-exxende-yayinlamaya-baslayan-acun-ilicali-fenomen-dizi-leyla-ile-mecnunun-haklarini-da-aldi-haber-545032

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