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    LG, 2023 yılında OLED TV’lerinin ekranını ve donanımını yeniliyor

    CES 2023 etkinliğinin önemli isimlerinden olan LG, yeni çözümleri ile tüketicileri karşısına çıkıyor. Firma, 2023 itibariyle OLED TV’lerinin hem ekranını hem de donanımını yenileyecek.
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    LG, 2023 yılında OLED TV’lerinin ekranını ve donanımını yeniliyor Tam Boyutta Gör
    LG, televizyon piyasasında oldukça güçlü bir firma ve yaptığı yeniliklerle bu süreci devam ettirme niyetinde. Nitekim 2023 için LG’nin OLED TV serilerini yenilemesi şaşırtıcı bir durum değil, ancak eğer güçlü bir aydınlatmaya sahipseniz bu yılki LG OLED TV modelleri güzel bir tercih olabilir.

    LG mevcut ürün tasarımlarında büyük bir değişikliğe gitmeyecek. Bununla birlik hali hazırda bulunan LG G3 serisi OLED TV’ler yeni Brightness Booster Max ile donatılacak ve bu sayede yüzde 70’e varan bir parlaklık artışı sağlanacak.

    2023 LG OLED TV'lere işlemci dopingi

    LG, G3 serisiyle birlikte C3 ve 8K özellikli Z3 serisinin tümünü de yeni nesil a9 Gen 6 işlemci ile donatacak. Yeni çip sayesinde televizyonların yapay zeka, HDR kapasitesi ve görüntü kalitesinde artışlar sağlanacak. Ayrıca bu işlemcinin güç verdiği dahili hoparlörler de sanal 9.1.2 surround ses yeteneğine kavuşacak. Ek olarak LG’nin 2023 OLED TV’leri yeni HDMI 2.1a’ya sahip olacak. Bu sayede farklı kara hızından kaynaklı anlık siyah görüntüyü önleyen QMS-VRR desteği sağlanacak.

    LG, 2023 yılında OLED TV’lerinin ekranını ve donanımını yeniliyor Tam Boyutta Gör
    Son olarak LG, 2023'te webOS akıllı TV yazılımına bir yükseltme daha sunuyor. 2023 LG OLED TV’ler yalnızca iki sayfalık uygulama ekranına sahip olan webOS 23 platformunu kullanacak. Yeni arayüzde , Oyun, Müzik ve Spor gibi mantıksal kategorilere göre gruplandıran küçük paneller olan "Hızlı Kartlar" yer alacak.

    Ürün yelpazesi konusunda LG şimdilik biraz çekimser davranıyor ancak genel olarak mevcut ekran boyutlarının korunacağını düşünebiliriz. Dolayısıyla amiral sınıfı Z3 serisi, 8K çözünürlüklü 77 inç ile 88 inç ekranlara sahip olacak. G3 serisi çok daha ince çerçeveler ile duvara monte konusunda öne çıkacak ve 55 inç ile 97 inç arasında değişen ekran boyutuna sahip olacak. Bu arada yüzde 70 parlaklk artışı sadece 55, 65 ve 77 inç versiyonlarda olacak. LG’nin C3 serisi ise 42 inç ila 83 inç boyutlarda olacak. Tüm bunlara ek olarak fiyatlandırma ve çıkış tarihi açısında bir bilgi bulunmuyor. Ancak, LG’in 2023 OLED TV’leri önümüzdeki aylarda Türkiye pazarına girecektir.

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