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    LG yeni OLED oyuncu monitörünü satışa sunuyor

    LG 27GR95QE oyuncu monitörü OLED ekran, 240Hz tazeleme hızı, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium desteği, 0.03ms optimize edilmiş tepki süresi gibi özelliklerle geliyor. 
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    LG 27GR95QE Tam Boyutta Gör
    Oyunculara yönelik olarak UltraGear serisi monitörlerini geliştirmeye devam eden LG yeni bir ürün daha hazırladı. LG 27GR95QE monitör modeli OLED ekran ve dikkat çekici tepki süreleri ile geliyor.

    LG 27GR95QE özellikleri ve fiyatı

    UltraGear serisine ait yeni LG 27GR95QE model oyuncu monitörü 27 inçlik OLED ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. 240Hz tazeleme hızı yanında 0.03ms optimize edilmiş tepki süresi ile dikkat çekiyor.

    10-bit renk desteği sunan ekranda 1500000:1 kontrast oranı, HDR10 desteği, DCI-P renk gamı ve fabrika çıkışı renk kalibrasyonu sunuluyor. NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium desteği ile her iki markanın ekran kartlarına uyum sağlıyor.

    2 adet HDMI, 1 adet DisplayPort, 2 adet USB 3.0, mikrofon, hoparlör, saat yönünün tersine dönebilen esnek stand gibi diğer özellikleri olan oyuncu monitörü için 1000$ fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar yıl sonuna doğru başlayacak.

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