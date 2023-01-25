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    LG, çözünürlük yarışından çekiliyor: 97 inç 8K OLED TV çıkmayacak

    LG Electronics, 97 inç OLED TV sınıfında 8K çözünürlüğü destekleyen bir model geliştirmeme kararı aldı. Şirketin şu anki en büyük OLED TV’si, 97 inç ve 4K çözünürlüğünde.
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    lg 97 inç 8K oled tv çıkarmayacak Tam Boyutta Gör
    LG Electronics’ten bir yetkili, bu ayın başlarında düzenlenen CES 2023’te şu anda şirketin 97 inç OLED 8K TV geliştirme veya piyasaya sürme planlarının olmadığını söyledi.

    LG, düşük çözünürlüğün OTT gibi içeriklerin keyfini çıkarmada sorun yaşattığını düşünmüyor. Bu yıl anlamsız çözünürlük rekabetinden ziyade kablosuz gibi başka kolaylıkları sağlayan çözümlere odaklanacak.

    LG’nin en büyük rakibi Samsung, bu yıl üst segmentte 98 inç Neo QLED TV 8K modelini tanıttı. Sektör analistlerine göre LG Electronics, OLED panelinin özelliklerine çok güvendiğinden çözünürlük yarışına girmek yerine pazar trendlerini ve tüketici tercihlerini izleyecek.

    Pazar araştırma şirketi Omdia'ya göre, küresel 8K TV sevkiyatındaki büyüme yavaşlıyor. 2019'da 1.185.000 adet, 2020'de 3.002.000 adet ve 2021'de 3.659.000 adet kaydedildi. Geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla hafif bir artışla yaklaşık 3,9 milyon adet olması bekleniyordu.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    MaDMaxiBo 11 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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