LG, çözünürlük yarışından çekiliyor: 97 inç 8K OLED TV çıkmayacak

LG, düşük çözünürlüğün OTT gibi içeriklerin keyfini çıkarmada sorun yaşattığını düşünmüyor. Bu yıl anlamsız çözünürlük rekabetinden ziyade kablosuz gibi başka kolaylıkları sağlayan çözümlere odaklanacak.
LG’nin en büyük rakibi Samsung, bu yıl üst segmentte 98 inç Neo QLED TV 8K modelini tanıttı. Sektör analistlerine göre LG Electronics, OLED panelinin özelliklerine çok güvendiğinden çözünürlük yarışına girmek yerine pazar trendlerini ve tüketici tercihlerini izleyecek.
Pazar araştırma şirketi Omdia'ya göre, küresel 8K TV sevkiyatındaki büyüme yavaşlıyor. 2019'da 1.185.000 adet, 2020'de 3.002.000 adet ve 2021'de 3.659.000 adet kaydedildi. Geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla hafif bir artışla yaklaşık 3,9 milyon adet olması bekleniyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?