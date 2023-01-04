Samsung, yeni nesil Neo QLED TV'lerini tanıttı: 4000 nit parlaklık!

Tam Boyutta Gör Samsung, 2023 Neo QLED TV’lerini tanıttı. Şirketin yeni üst seviye 4K ve 8K TV modelleri, daha yüksek parlaklık, gelişmiş renkler ve birçok yeni yazılım özelliği ile geliyor. Samsung QN900C 8K Neo QLED TV ve QN935C 4K Neo QLED TV özellikleri ile neler sunuyor görelim.

Samsung QN900C Neo QLED 8K TV özellikleri

Samsung’un en üst seviye Neo QLED 8K TV modeli QN900C, 8K çözünürlük, 14 bit Mini LED arka aydınlatmalı QLED panel ve 4000 nite varan maksimum parlaklık sunuyor. 8K Gerçek Derinlik Geliştirici (Pro) ve Shape Adaptive Light algoritmalarında yapılan iyileştirmeler sayesinde kontrast oranının da iyileştirme söz konusu. Samsung, SDR içeriği HDR’a dönüştürebilen Otomatik HDR Yeniden Düzenleme algoritması sayesinde eski film ve dizilerin daha iyi göründüğünü iddia ediyor.

Samsung QN935C Neo QLED 4K TV özellikleri

4K Neo QLED TV modeli QN935C ise, mini LED arka aydınlatmalı 4K QLED panel, bağlantı kutusu ihtiyacını ortadan kaldıran yeniden tasarlanmış power board ve 20mm’den ince çerçeveye sahip. Samsung, TV hoparlörlerinin Dolby Atmos deneyimi için özel bir ev sinema sistemi veya soundbar gerektirmeyecek düzeyde olduğunu söylüyor. TV’ler son derece ince çerçeveler ve genel olarak ince bir profile sahip.

Tam Boyutta Gör Yeni Samsung Neo QLED TV’ler şaşırtıcı şekilde Dolby Vision HDR formatını destekliyor. HDR10, HDR10+ Adaptive ve HLG ile uyumlu. AI Sound Remastering özelliği, yapay zeka ile ekrandaki her nesneyle ilişkili sesi yeniden düzenleyerek seslerin net, ortam seslerinin tok çıkmasını sağlıyor. TV’lerde uyumlu soundbarlardan en iyi deneyimi almanız için Nöral İşleme Birimi’ni kullanan Q-Symphony özelliğinin yeni bir sürümü bulunuyor.

Yerleşik SmartThings Hub denetleyicisi

Samsung 2023 Neo QLED TV serisi, SmartThings Hub denetleyicisi gereksinimi ortadan kaldıran dahili Matter ve ZigBee hub ile geliyor. TV ile tüm SmartThings, Matter ve ZigBee uyumlu akıllı ev cihazları kontrol edilebiliyor. TV, SmartThings, Alexa ve Google Home uygulamalarına eklenen cihazları otomatik olarak senkronize ettiğinden kullanıcı tüm akıllı ev cihazlarını doğrudan TV’den kontrol edebiliyor.

Tizen işletim sistemi

TV, Tizen işletim sisteminin daha yeni bir sürümü ile geliyor. Aynı içeriği izleyen kişilerin gerçek zamanlı olarak konuları tartışmasına ve tepkilerini paylaşmanıza olanak tanıyan Chat Together, akıllı telefon gibi diğer cihazlardan görüntülü aramaları TV’ye aktarmak için ConnecTime ve evin kuşbakışı görünümünü ve odalardaki akıllı ev cihazlarının yerleşimini sunarak akıllı ev cihazı kontrolünü kolaylaştıran 3 boyutlu harita görünümü, yeni Tizen sürümü ile gelen yenilikler arasında.

Bulut oyun servisleri ve Game Bar

Oyun tarafında, iki model de Amazon Luna, Xbox Cloud, Nvidia GeForce Now gibi bulut oyun akış hizmetlerini bulunduran Samsung Gaming Hub ile geliyor. 4K yayın yapma, aynı anda birden fazla içeriği izleme mümkün. Yeni Game Bar, oyuncuların oyunların mini haritasını herhangi bir ekranda görmelerini sağlıyor. FPS oyunlarında hedefi daha iyi vurmanızı sağlayan sanal nişan noktası özelliği bile var.

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Yapay zeka güç tasarruf modu

2023 Samsung Neo QLED TV’ler, kullanılmadığında güç tüketimini otomatik olarak azaltmak için yapay zeka güç tasarruf modunu devreye alıyor.

Çevre dostu

Samsung, ortam ışığı ve radyo dalgaları ile otomatik olarak şarj olan pilsiz kumandanın parçalarının %20’sinin geri dönüştürülmüş okyanus plastiğinden oluştuğunu söylüyor. Uzaktan kumandanın ana parçaları da geri dönüştürülmüş alüminyum kutular ve bakır kullanılarak yapılmış. TV’lerin üretiminde de genel enerji tüketimini ve ham madde kullanımını azaltmak için hafif enjeksiyon kalıbı kullanılmış.

Fiyat belli değil

Samsung, yeni nesil Neo QLED TV’leri için fiyat ve çıkış tarihi bilgisi paylaşmadı. Yeni 4K ve 8K Samsung Neo QLED TV’lerin 2023 ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

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