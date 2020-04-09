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    Samsung Galaxy S20 serisinin en çok satan modeli "Ultra"

    Samsung Galaxy S20 Ultra pahalı fiyatına rağmen beklenenin üzerinde bir satış grafiği çiziyor. Akıllı telefon serinin en çok satan modeli olmuş durumda.
    13 sa.
    1,3b
    1
    9
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S20 serisinin en çok satan modeli
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    Samsung Galaxy S20 Ultra yüksek fiyatına rağmen Galaxy S20 serisinin en çok satan modeli olmuş durumda.

    Güney Koreli şirketin kamera bileşeni tedarikçilerinden biri olan MCNEX'e yakın kaynaklar, Samsung'un Galaxy S20 Ultra'da kullanılan 40 megapiksel ön kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı sensör üretimini artırdığını söylüyor.

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    Tüm bunların sebebi ise cihazın beklenenden daha iyi bir satış grafiği çizmesi. Galaxy S20 Ultra'nın tüm Galaxy S20 serisinin satışlarının yarısından fazlasını oluşturduğu bildiriliyor.

    Samsung Galaxy S20 serisinin en çok satan modeli
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    Kayda değer başarı

    Galaxy S20 Ultra'nın 1.400 dolarlık fiyat etiketi bir kenara dursun, dünya genelindeki koronavirüs krizine rağmen cihazın gösterdiği bu başarının gerçekten de önemli olduğunu kabul etmek gerekir.

    Galaxy S20 Ultra, Samsung Türkiye'nin internet sitesinde 12.499 TL fiyatla satılıyor. Ancak piyasada daha ucuza bulmak da mümkün.



    https://www.gsmarena.com/the_samsung_galaxy_s20_ultra_is_selling_much_better_than_expected-news-42505.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MrKattchup 12 sa. en beğenilen
    Başarı dediği aynı ailenin dandik kırpılmış modellerini geçmesi, kardeşim yayınlayın global satış rakamlarını ona göre başarı veya değil diyin deneme sınavlarında arkadaşınızdan yüksek alınca rekor kırdım üstün başarı gösterdim mi diyorsunuz.
    Başarı dediği aynı ailenin dandik kırpılmış modellerini geçmesi, kardeşim yayınlayın global satış rakamlarını ona göre başarı veya değil diyin deneme sınavların...
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    Yanıtla +16
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    Onurmsq (--- ----) 11 sa.
    220gramlık 6.9inçlik tablet
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    frudi (ferdi istanbul) 11 sa.
    12500 tl türkiyede yok satıyor alan bir tane daha alıyor hatta yeni evlenen çiftler olmamış çocuklarına da alıyor 🙃🤩🙃 yaww he he 🤬😁🤩
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    ClavataHaha 8 sa.
    Diğer telefonların tasarımını dandik yaparsa böyle olur. Arka tasarımı plastik dandik tasarım hepsinin. S20 Ultra hariç. Ondanddır.
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    olağan_şüpheli 9 sa.
    Kaç adet satmış ?
    Aynı dönemde rakipleri kaç adet satmış ?
    Yerine geçtiği model ne kadar satmıştı benzer periyotta ?

    Destan yazdık demekle olmuyor , sayılar konuşacak
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    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 10 sa.
    S20 Ultra beklenenden fazla satmış ama S20 serisi S10 serisine göre satışlarda %60 geride kalmış diye bir yorum okudum GSMarena'da.
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    frudi (ferdi istanbul) 11 sa.
    12500 tl türkiyede yok satıyor alan bir tane daha alıyor hatta yeni evlenen çiftler olmamış çocuklarına da alıyor 🙃🤩🙃 yaww he he 🤬😁🤩
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    Onurmsq (--- ----) 11 sa.
    220gramlık 6.9inçlik tablet
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    rtsbora (rts bora) 11 sa.
    Haberin kaynağında çelişki var. Manşette ve içerikte S20 Ultra için "beklenenden daha çok sattığı" belirtilmiş. Manşet altında ise en "çok satan model" denilmiş.
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    Feyzuli 11 sa.
    Eee normal firma alt modellerini S10 olarak satsa yeridir çünkü. Firma olması gereken özellikleri sanki lüks modelmiş gibi saçma sapan fiyatlara satıyor. Burnu kalktı samsungun başımıza yeni intel kesildi.
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    MrKattchup 12 sa. en beğenilen
    Başarı dediği aynı ailenin dandik kırpılmış modellerini geçmesi, kardeşim yayınlayın global satış rakamlarını ona göre başarı veya değil diyin deneme sınavlarında arkadaşınızdan yüksek alınca rekor kırdım üstün başarı gösterdim mi diyorsunuz.
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