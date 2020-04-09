Samsung Galaxy S20 serisinin en çok satan modeli "Ultra"

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Samsung Galaxy S20 Ultra yüksek fiyatına rağmen Galaxy S20 serisinin en çok satan modeli olmuş durumda.

Güney Koreli şirketin kamera bileşeni tedarikçilerinden biri olan MCNEX'e yakın kaynaklar, Samsung'un Galaxy S20 Ultra'da kullanılan 40 megapiksel ön kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı sensör üretimini artırdığını söylüyor.

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Tüm bunların sebebi ise cihazın beklenenden daha iyi bir satış grafiği çizmesi. Galaxy S20 Ultra'nın tüm Galaxy S20 serisinin satışlarının yarısından fazlasını oluşturduğu bildiriliyor.

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Kayda değer başarı

Galaxy S20 Ultra'nın 1.400 dolarlık fiyat etiketi bir kenara dursun, dünya genelindeki koronavirüs krizine rağmen cihazın gösterdiği bu başarının gerçekten de önemli olduğunu kabul etmek gerekir.

Galaxy S20 Ultra, Samsung Türkiye'nin internet sitesinde 12.499 TL fiyatla satılıyor. Ancak piyasada daha ucuza bulmak da mümkün.

https://www.gsmarena.com/the_samsung_galaxy_s20_ultra_is_selling_much_better_than_expected-news-42505.php

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