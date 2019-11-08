LG alt seviye telefonlarını üçüncü taraf firmalara ürettirecek

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Beğenilen amiral gemileri piyasaya sürmesine karşın bir türlü rekabette güçlü olamayan ve pazar kaybı yaşayan LG Mobile, maliyetleri azaltmak adına önemli bir hamle yapıyor. Firma üretim işinde ODM kullanacak.

Alternatif yöntem

Yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda telefon satışları yüzde 25 azalan LG Mobile bununla birlikte ortalama fiyatın artması sayesinde faaliyet zararını 138 milyon dolara indirmeyi başarmıştı. Ne var ki yeni modellerin pazarlama maliyetleri bölümü zaruri bir tasarruf içerisine girmeye zorluyor.

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Yatırımcılarla yapılan toplantıda konuşan LG yöneticileri orta ve giriş seviyesi akıllı telefonların üretimini ODM üzerinden yapacaklarını açıkladı. ODM yöntemi donanım özelliklerini belirledikten sonra üçüncü taraf bir firma üzerinden bunun üretimini yaptırmayı tanımlıyor.

ODM yöntemi şirketlere özellikle alt seviye segmentte ciddi tasarruf yaptırıyor. Çin’de karşı koyamayacağı rekabet sonrasında dibe vuran ve tesislerini kapatmak zorunda kalan Samsung, bu ülkede alt seviye telefonlarını ODM üzerinden ürettiriyor ve iyi bir tasarruf yaptığı da gelen bilgiler arasında. LG ise global anlamda bir ODM yöntemini benimsemiş durumda. Bu bakımdan mobil bölüm en azından zararlarını bir miktar daha indirme şansı elde edecektir.

https://www.gizmochina.com/2019/11/07/lgs-low-end-and-mid-range-phones-will-be-made-by-odms/