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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG alt seviye telefonlarını üçüncü taraf firmalara ürettirecek

    Yılın üçüncü çeyreğinde zararı bir miktar azaltan LG Mobile yeni akıllı telefonlarının pazarlama maliyetlerini karşılayabilmek adına ciddi bir tasarruf hamlesi yapıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LG alt seviye telefonlarını üçüncü taraf firmalara ürettirecek
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    Beğenilen amiral gemileri piyasaya sürmesine karşın bir türlü rekabette güçlü olamayan ve pazar kaybı yaşayan LG Mobile, maliyetleri azaltmak adına önemli bir hamle yapıyor. Firma üretim işinde ODM kullanacak.

    Alternatif yöntem

    Yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda telefon satışları yüzde 25 azalan LG Mobile bununla birlikte ortalama fiyatın artması sayesinde faaliyet zararını 138 milyon dolara indirmeyi başarmıştı. Ne var ki yeni modellerin pazarlama maliyetleri bölümü zaruri bir tasarruf içerisine girmeye zorluyor.

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    Yatırımcılarla yapılan toplantıda konuşan LG yöneticileri orta ve giriş seviyesi akıllı telefonların üretimini ODM üzerinden yapacaklarını açıkladı. ODM yöntemi donanım özelliklerini belirledikten sonra üçüncü taraf bir firma üzerinden bunun üretimini yaptırmayı tanımlıyor.

    ODM yöntemi şirketlere özellikle alt seviye segmentte ciddi tasarruf yaptırıyor. Çin’de karşı koyamayacağı rekabet sonrasında dibe vuran ve tesislerini kapatmak zorunda kalan Samsung, bu ülkede alt seviye telefonlarını ODM üzerinden ürettiriyor ve iyi bir tasarruf yaptığı da gelen bilgiler arasında. LG ise global anlamda bir ODM yöntemini benimsemiş durumda. Bu bakımdan mobil bölüm en azından zararlarını bir miktar daha indirme şansı elde edecektir.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/07/lgs-low-end-and-mid-range-phones-will-be-made-by-odms/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu 2 hf.
    Samsung'ta aynı şekilde başka firmalara telefon ürettirmeye başladı ki. LG aynısını yapınca sanki kıyamet kopmuş gibi komik yorumlar.
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    Whippoorwill 2 hf.
    Yakında komple ODM işine girerlerse şaşırmamak gerek.
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    acura07 2 hf.
    Senin kadar insanı yoran bi firma daha görmedim lg..
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    Schtroumpf Grognon 2 hf.
    lg'nin zaten ust seviye telefonu mu var?

    ha soyle dusununce duzgun amiral gemi uretmeyi dusunuyosa onu da baskalarina uretsin. kronik arizalardan kurtulur belki
    1 Yanıt Yanıtla
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    Celonfix 2 hf. Schtroumpf Grognon
    V20,V30,V40,V50 ve G7,G8 modellerine göz atın üst seviye telefonu varmıymış anlarsınız.
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