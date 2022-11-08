LG’nin yeni ekranı lastik gibi uzuyor

Bugüne kadar katlanabilir, esneyebilir, rulolanabilir ekranlar görmüştük ancak artık lastik gibi uzayabilen ekranlar geliyor. LG Display tarafından geliştirilen uzayan ekran kumaş gibi kullanılabilecek.

Lastik gibi uzayan ekran

LG’nin yeni 12 inçlik esnek ekranı katlanabiliyor veya spiral gibi döndürülebiliyor ancak en dikkat çekici yanı uzaması. Ekranı çektiğinizde 14 inçe kadar uzayabiliyor. Serbest şekil ekran olarak tanımlanan bu yeni teknoloji giysilerde, mobilyalarda veya giyilebilir cihazlarda kullanılacak.

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Kullanıcının sürekli hareketine maruz kalan giysilerde şu anda bir ekran kullanmak pek mümkün değil ancak uzayan ekran sayesinde hareketlerden etkilenmiyor. Kontakt lenslerde kullanılan bir alt maddeden imal edilmiş ekranda 40 mikrondan daha küçük microLED modüller kullanılmış. Böylece yüksek çözünürlük elde edilmiş. Yine elektrik devreleri yay şeklinde yerleştirilmiş ve esnemelere karşı dayanıklı hale getirilmiş.

2020 yılından bu yana ekran üzerinde çalışan LG Display, 2024 yılında çalışmalarını tamamlamayı planlıyor. Bu tarihten sonra uzayan ekranın kullanım senaryoları ile ilgili daha net veriler ortaya çıkacak.

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