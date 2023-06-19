Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    LG yeni bir DualUp monitör duyurdu

    Dikine çift monitör gibi kullanılabilen ilginç bir tasarıma sahip LG DualUp modeli yenilendi. LG DualUp 28MQ780 biraz kırpılmış ve düşürülmüş fiyat etiketi ile geliyor.
    Oy Ver
    LG DualUp 28MQ780 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Birden fazla monitör ile çalışmak durumunda olanlar için LG’nin geçen yıl piyasaya sürdüğü ilginç tasarımlı DualUp monitör modeli bir yıl aradan sonra yenilendi. LG DualUp 28MQ780 ufak değişiklerle geliyor.

    LG DualUp 28MQ780 özellikleri ve fiyatı

    LG DualUp 28MQ780 monitör modeli 27.6 inçlik Nano IPS ekranında 2560x2880 piksel çözünürlük sunuyor. 300 nit parlaklığa çıkabilen ekran DCI-P3 renk gamının yüzde 98’ini kapsıyor. 1000:1 kontrast oranı olan ekran HDR10 desteği de sunuyor.

    Geçen yıldan farklı olarak sağ kısımda konumlandırılan Ergo stand yerine orta kısımda konumlandırılan standart ergonomik standa yer verilmiş. Bu sayede monitör kolayca pozisyon değiştirebiliyor. Gövdede iki adet 7W hoparlöre yer verilmiş.

    İkinci olarak 96W hızlı şarj yerine 90W hızlı şarj veren USB Tip-C çıkışı yer alıyor. Son olarak bir adet HDMI ekstrası var. Bu değişiklik monitörün fiyatını 699$ seviyesinden 599$ seviyesine indirmiş.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    etap yetkili şifresi çizgisiz kağıda nasıl düz yazılır jbl kulaklık bluetooth görmüyor iyi forumlar telefon boyama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A52
    Samsung Galaxy A52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız