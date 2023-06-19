LG yeni bir DualUp monitör duyurdu

LG DualUp 28MQ780 özellikleri ve fiyatı
LG DualUp 28MQ780 monitör modeli 27.6 inçlik Nano IPS ekranında 2560x2880 piksel çözünürlük sunuyor. 300 nit parlaklığa çıkabilen ekran DCI-P3 renk gamının yüzde 98’ini kapsıyor. 1000:1 kontrast oranı olan ekran HDR10 desteği de sunuyor.
Geçen yıldan farklı olarak sağ kısımda konumlandırılan Ergo stand yerine orta kısımda konumlandırılan standart ergonomik standa yer verilmiş. Bu sayede monitör kolayca pozisyon değiştirebiliyor. Gövdede iki adet 7W hoparlöre yer verilmiş.
İkinci olarak 96W hızlı şarj yerine 90W hızlı şarj veren USB Tip-C çıkışı yer alıyor. Son olarak bir adet HDMI ekstrası var. Bu değişiklik monitörün fiyatını 699$ seviyesinden 599$ seviyesine indirmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: