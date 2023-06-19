LG yeni bir DualUp monitör duyurdu

Tam Boyutta Gör Birden fazla monitör ile çalışmak durumunda olanlar için LG’nin geçen yıl piyasaya sürdüğü ilginç tasarımlı DualUp monitör modeli bir yıl aradan sonra yenilendi. LG DualUp 28MQ780 ufak değişiklerle geliyor.

LG DualUp 28MQ780 özellikleri ve fiyatı

LG DualUp 28MQ780 monitör modeli 27.6 inçlik Nano IPS ekranında 2560x2880 piksel çözünürlük sunuyor. 300 nit parlaklığa çıkabilen ekran DCI-P3 renk gamının yüzde 98’ini kapsıyor. 1000:1 kontrast oranı olan ekran HDR10 desteği de sunuyor.

LG DualUp Monitor satışa çıktı: İşte fiyatı 1 yıl önce eklendi

Geçen yıldan farklı olarak sağ kısımda konumlandırılan Ergo stand yerine orta kısımda konumlandırılan standart ergonomik standa yer verilmiş. Bu sayede monitör kolayca pozisyon değiştirebiliyor. Gövdede iki adet 7W hoparlöre yer verilmiş.

İkinci olarak 96W hızlı şarj yerine 90W hızlı şarj veren USB Tip-C çıkışı yer alıyor. Son olarak bir adet HDMI ekstrası var. Bu değişiklik monitörün fiyatını 699$ seviyesinden 599$ seviyesine indirmiş.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

LG DualUp 28MQ780 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı