LG garip arka panel tasarımına sahip yeni bir telefon çıkardı

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Koreli teknoloji devi LG bugün arka panel tasarımı değişebilen ilgi çekici bir telefon duyurdu. K42 isimli model genel anlamda standart bir tasarıma sahip. Ancak pek de görmeye alışık olmadığımız türden bir arka paneli var.

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Şirket cihazın arka kapağına "Benzersiz Dalga Deseni" adını verdiği bir tür film ya da çıkartma yapıştırmış. Çizilmeye karşı dayanıklı bu UV kaplama değişebiliyor. Böylelikle kullanıcılar sadece bu filmi değiştirerek arka panele farklı bir renk ve desen kazandırabilecekler.

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LG K42 Teknik Özellikleri

Akıllı telefonun fiyatı açıklanmadı ancak teknik özelliklerine bakılırsa ucuz bir cihaz olacak. LG K42, HD+ çözünürlükte 6.6 inç ekran taşıyor. Gücünü ise MediaTek Helio P22 yonga seti ve 3 GB RAM'den aldığını belirtelim.

Cihaz ayrıca 64 GB depolama alanı, 13+5+2+2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü arka kamera, 8 megapiksel ön kamera ve 4.000 mAh pille geliyor. LG'nin yeni akıllı telefonu 165 x 76.7 x 8.4 mm ebatlarında. Ağırlığı ise 184 gram.

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USB-C bağlantı noktası ile donatılan LG K42 aynı zamanda Bluetooth 5.0 teknolojisi kullanıyor. Akıllı telefonun en önemli özelliklerinden biri de MIL-STD-810G standardında dayanıklılığa sahip olması. Cihazın fiyat etiketi henüz açıklanmadı.

https://www.lg.com/cac_en/cellphones/lg-lmk420hm-acadgn

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