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    Anlık Bildirim

    LG’nin katlanabilir ekranlı ilk dizüstü bilgisayarı LG Gram Fold çıktı

    Açıldığında, monitör veya dev bir tablet olarak kullanmanıza olanak tanıyan LG Gram Fold piyasaya sürüldü. LG Gram Fold, firmanın aynı zamanda ilk katlanabilir ekranlı ilk dizüstü bilgisayarı oldu.

    LG Gram Fold tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    Son yıllarda Lenovo ve Asus’un kompakt dizüstü bilgisayar deneyimi ya da dev bir ekran sunan katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarları piyasaya sürdüğünü gördük. Bir süre önce ise HP Spectre Fold modelini piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise LG, Gram Fold'u kendi pazarında piyasaya sürerek partiye dahil olduğunu duyurdu.

    LG katlanabilir Gram Fold’u duyurdu

    LG'nin ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı, açıldığında 17 inç OLED ekran (2.560 x 1.920, 4:3) veya katlandığında 12 inç ekran sunuyor. Koreli marka, katlandığında ekranın alt yarısında sanal bir klavye sunduğunu, ancak daha geleneksel bir dizüstü bilgisayar deneyimi arayanlar için bu kısmın üzerine bir Bluetooth klavye de yerleştirebileceğinizi söylüyor.

    LG, katlanmamış Gram Fold'un bir tür monitör, bir e-okuyucu veya dev bir tablet olarak kullanılabileceğini söylüyor. Ve en iyi tabletlerde olduğu gibi, firma Gram Fold'un kalem girişini de desteklediğini belirtiyor. Dayanıklılık konusuna gelince LG, Gram Fold'un menteşe mekanizmasını 30.000 kez katlandığı bir testten geçirdiğini aktarıyor. Bu, katlanabilir telefonlara kıyasla çok fazla değil, ancak bir dizüstü bilgisayarın bir telefona kıyasla daha az sıklıkta açılıp katlanacağını düşünürsek makul gibi görünüyor. Her halükârda, 30.000 rakamı yine de dört yıl boyunca günde yaklaşık 20 katlamaya denk geliyor.

    Bunun dışında dizüstü bilgisayar 1,25 kilogram ağırlığında ve açıldığında maksimum 9,4 mm kalınlığa sahip. Temel özellikler açısından LG Gram Fold, 13. nesil Intel Core i5-1335U işlemci, Iris Xe grafik birimi, 16GB RAM, 512GB NVMe SSD ve 65W şarjlı 72Wh pil içeriyor. Bunlara ek olarak üç stereo hoparlör, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6E ve iki USB-C bağlantı noktası yer alıyor.

    HP Spectre Fold özellikleri ve fiyatı

    LG Gram Fold tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    • 17 inçlik 2560x1920 piksel katlanabilir OLED ekran (katlandığında 12 inç)
    • Dolby Atmos desteği
    • FHD IR web kamerası
    • 13. nesil Intel i5-1335U işlemci
    • 16GB LPDDR5 RAM
    • 512 GB M.2, NVMe SSD
    • 72 Wh batarya
    • 65W hızlı şarj
    • Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB 4.0 Gen 3x2 Tip C, USB 3.2 Gen 2x1 Tip C
    • 3,729 dolar

    LG, ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarının kendi ana pazarı olan Kore'de sınırlı sayıda satışa sunulduğunu doğruladı, daha geniş çapta satışa sunulup sunulmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Gram Fold'un fiyatı ise yaklaşık 3,729 dolar. Karşılaştırmak gerekirse, ASUS Zenbook 17 Fold’un fiyatı 3.499 dolar, HP Spectre Fold ise 4.999 dolardı. Her iki durumda da katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlar oldukça pahalı olmaya devam ediyor.

    Kaynakça https://www.lge.co.kr/notebook/17x90r-ga50k https://www.neowin.net/news/lg-gram-fold-is-the-latest-windows-11-foldable-laptop-and-its-also-very-expensive/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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