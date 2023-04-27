LG süper ince dizüstü bilgisayarını duyurdu

LG Gram SuperSlim özellikleri ve fiyatı
- 15 inçlik OLED ekran
- 12mm kasa kalınlığı
- 1.2Kg ağırlık
- 13. nesil Intel işlemciler
- 16GB/32GB RAM
- 512GB/1TB/2TB SSD
- Full HD web kamera
- 3 adet USB Tip-C, Thunderbolt 4 desteği
- 1700$ (16GB/512GB), 2000$ (32GB/2TB)
LG Gram SuperSlim firmanın en ince dizüstü modeli olarak dikkat çekiyor. 12mm kasa kalınlığı ve 1.2Kg ağırlığı olmasına rağmen askeri seviyede dayanıklılık standartlarına sahip. Intel EVO programı ile 1 saniyede uyanma, uzun batarya süresi, dengeli performans, verimli grafikler, en iyi kablosuz bağlantı gibi özellikler sunuyor. LG Gram SuperSlim gelecek ay ortalarında piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”