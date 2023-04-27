LG süper ince dizüstü bilgisayarını duyurdu

Tam Boyutta Gör Yılın başlarında LG’nin ilk işaretlerini verdiği ultra ince Gram dizüstü modeli satışa sunuluyor. Premium fiyat segmentinde tüketiciler hem ince hem de dayanıklılık odaklı bir bilgisayara sahip olacak.

LG Gram SuperSlim özellikleri ve fiyatı

15 inçlik OLED ekran

12mm kasa kalınlığı

1.2Kg ağırlık

13. nesil Intel işlemciler

16GB/32GB RAM

512GB/1TB/2TB SSD

Full HD web kamera

3 adet USB Tip-C, Thunderbolt 4 desteği

1700$ (16GB/512GB), 2000$ (32GB/2TB)

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LG Gram SuperSlim firmanın en ince dizüstü modeli olarak dikkat çekiyor. 12mm kasa kalınlığı ve 1.2Kg ağırlığı olmasına rağmen askeri seviyede dayanıklılık standartlarına sahip. Intel EVO programı ile 1 saniyede uyanma, uzun batarya süresi, dengeli performans, verimli grafikler, en iyi kablosuz bağlantı gibi özellikler sunuyor. LG Gram SuperSlim gelecek ay ortalarında piyasada olacak.

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LG Gram SuperSlim tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı