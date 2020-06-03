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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG K41s Türkiye’ye geliyor

    LG K41s, Temmuz ayında Türkiye'de satışa sunulacak. LG'nin orta seviyeye yönelik yeni telefonu LG K41s'nin özellikleri haberimizde.
    23 sa.
    1,6b
    3
    11
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    LG’nin orta seviyeye yönelik yeni akıllı telefonunun Türkiye’de satışa çıkacağı duyuruldu. Şubat ayında tanıtılan LG K41s, Temmuz ayında Türkiye pazarında satışa sunulacak. Satış fiyatı açıklanmadı.

    LG K41s, operatör mağazalarında tüketicilerle buluşacak. LG, fiyatın bütçe dostu olacağını söylüyor ancak son zamanlarda LG’nin telefonlarının fiyat konusunda pek iddialı olmadığını belirtelim.

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    LG K41s Türkiye’ye geliyor
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    LG K41s özellikleri

    Temmuz ayında satışa sunulacak LG K41s’nin 6.5 inç büyüklüğündeki ekranı 720p çözünürlüğüne sahip. Damla çentikli bir tasarımı var ancak alt çerçevesi rakiplerine göre kalın duruyor. Telefonun arkasında 4 adet kamera sensörü bulunuyor. 13 MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

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    İşlemci olarak Helio P22 yonga setinin kullanıldığını ve 3 GB RAM’e yer verildiğini görüyoruz. 32 GB dahili depolaması bulunan telefonun hafızasını MicroSD kart ile artırabilmek mümkün. 4000 mAh büyüklüğünde bataryası bulunuyor.

    Telefonda sanal 7.1 ses deneyimi sunan DTS: X 3D sinematik ses sistemi yer alıyor. Dayanıklılık yeteneğinden dolayı MIL-STD 810G Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası almayı başarmış.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    javaprof (orhan yılmaz) 22 sa. en beğenilen
    4 sene once çıkmış sony xperia xa 2 ile hemen hemen aynı özelliklerde bu firma g2 ile büyük bir sıçrama yaşadı sonra onu kaldıramadı saçma sapan işler yapmaya başladı.
    4 sene once çıkmış sony xperia xa 2 ile hemen hemen aynı özelliklerde bu firma g2 ile büyük bir sıçrama yaşadı sonra onu kaldıramadı saçma sapan işler yapmaya b...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    evlbleef 23 dk.
    Satmaz ya da çok az satar.

    LG G2 dönemi çok iyiydi, sonra bir daha toparlayamadı.
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    kebimeva (alper ) 7 sa.
    Satmıyor ellerinde kalıyor hadi bir de Türkiye pazarını deneyelim ne kaybederizki diyorlar galiba.
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    talatcaner 15 sa.
    epey.com/...

    k50s var satışta,bu 41s niye geliyor anlamadım fiyat 1200 falan olacaksa iş yapar,gerisi hikaye..
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 16 sa. yeni yorumcu
    Oppo xiaomi oneplus huawei varken LG almanın anlamı pek kalmadı boşuna yorulmasınlar
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    İnfinityWar (Xranger Force) 18 sa.
    LG g3 aldıktan sonra LG benim için bitmiştir.
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    Formani 20 sa.
    Çentiği kamufle edeceğim derken saçma bir şey yapmışlar
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    Katalikitci (Katalikitci ) 20 sa.
    Bu nasıl bir duvar kağıdıdır? Önde berbat bir çentikle kocaman bir kamera var sandım.
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    FoBç (Fırat Orak) 21 sa. yeni yorumcu
    Bu gün bu teknoloji forumunda ve haberleri arasında yeni tanıtılacak telefon gördüm fakat marka olarak en iyisi olupta model olarak gördüğüm en kötü telefon...
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    eas722 21 sa.
    Bunları getirmeyin! Aynı fiyata çok daha iyi Çinli seçenekler var. Ama V60'ı, en kötü Velvet'ı getirin ya.
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    babaeski39 (Gökhan Tarakyalı) 15 sa. eas722
    Bunu demek için gelmiştim. Ama siz önce davranmışsınız daha önce v50 çıktı o bile gelmedi

    5g destekli en azından bunları kim getiriyor böyle üst modeller niye gelmiyor bu kafayla devam ederseler

    yakında hiç bir şey satamayıp türkiye'den ayrılcaklar
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    javaprof (orhan yılmaz) 22 sa. en beğenilen
    4 sene once çıkmış sony xperia xa 2 ile hemen hemen aynı özelliklerde bu firma g2 ile büyük bir sıçrama yaşadı sonra onu kaldıramadı saçma sapan işler yapmaya başladı.
    Yanıtla +6
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    1580 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    lg k41s çıkış tarihi, lg k41s özellikleri ve
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