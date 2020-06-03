LG K41s Türkiye’ye geliyor

LG’nin orta seviyeye yönelik yeni akıllı telefonunun Türkiye’de satışa çıkacağı duyuruldu. Şubat ayında tanıtılan LG K41s, Temmuz ayında Türkiye pazarında satışa sunulacak. Satış fiyatı açıklanmadı.
LG K41s, operatör mağazalarında tüketicilerle buluşacak. LG, fiyatın bütçe dostu olacağını söylüyor ancak son zamanlarda LG’nin telefonlarının fiyat konusunda pek iddialı olmadığını belirtelim.İlginizi Çekebilir Samsung Galaxy S20 serisi Amazon'da ön siparişe sunuldu
LG K41s özellikleri
Temmuz ayında satışa sunulacak LG K41s’nin 6.5 inç büyüklüğündeki ekranı 720p çözünürlüğüne sahip. Damla çentikli bir tasarımı var ancak alt çerçevesi rakiplerine göre kalın duruyor. Telefonun arkasında 4 adet kamera sensörü bulunuyor. 13 MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.
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İşlemci olarak Helio P22 yonga setinin kullanıldığını ve 3 GB RAM’e yer verildiğini görüyoruz. 32 GB dahili depolaması bulunan telefonun hafızasını MicroSD kart ile artırabilmek mümkün. 4000 mAh büyüklüğünde bataryası bulunuyor.
Telefonda sanal 7.1 ses deneyimi sunan DTS: X 3D sinematik ses sistemi yer alıyor. Dayanıklılık yeteneğinden dolayı MIL-STD 810G Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası almayı başarmış.
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LG G2 dönemi çok iyiydi, sonra bir daha toparlayamadı.
k50s var satışta,bu 41s niye geliyor anlamadım fiyat 1200 falan olacaksa iş yapar,gerisi hikaye..
5g destekli en azından bunları kim getiriyor böyle üst modeller niye gelmiyor bu kafayla devam ederseler
yakında hiç bir şey satamayıp türkiye'den ayrılcaklar
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