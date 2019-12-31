LG katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon kılıfı geliştiriyor

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Geçen yıl sonlarından bu yana akıllı telefon pazarında katlanabilir ekran konsepti giderek ağırlık kazanmaya başladı. Motorola, Samsung, Huawei gibi katlanabilir ekranların yanı sıra Surface gibi çift ekranlı konseptler de görüyoruz.

Aksesuar ile devam ediyor

Pazarın deneyimli isimlerinden LG ise henüz doğrudan bir akıllı telefonda bu konseptleri uygulamadı. G8x ThinQ için geliştirdiği ekranlı kılıf aksesuarı oldukça beğenildi. Şimdi ise firma katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon kılıfı üzerinde çalışıyor.

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Patenti alınan kılıf yanyana iki akıllı telefon ekranı büyüklüğünde bir ekrana sahip. Akıllı telefonu bir tarafa koyduktan sonra kılıfı katlayarak kapatıyorsunuz. Dış kısım koruma sağlıyor. Dilerseniz ikinci ekran olarak da katlanabilir bir tarzda kullanabiliyorsunuz.

Akıllı telefon pazarında zor dönemler geçiren LG anlaşıldığı kadarıyla büyük yatırımları riske atmak istemiyor. Samsung’un Galaxy Fold ile yaşadığı problem aslında önemli bir zarara da sebep oldu ancak LG zaten mobil pazarda sürekli zarar ediyor. Bunun üzerine gelecek yeni kayıplar tahammül sınırını aşabilir.

https://www.ubergizmo.com/2019/12/lg-smartphone-case-flexible-display/