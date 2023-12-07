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    Anlık Bildirim

    LG kendi sitesi üzerinden online satışa başladı

    LG Electronics Türkiye’nin kendi sitesi üzerinden online satışlar başladı. Yeni üyelik oluşturan müşterilere alt ve üst limitsiz yüzde 10 indirim uygulanıyor.    
    LG kendi sitesi üzerinden online satışa başladı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji markaları kendi e-ticaret platformlarını kurmaya devam ediyor. Bu defa LG, kendi online satış sitesini kullanıma aldı. Müşteriler artık www.lg.com/tr websitesi üzerinden doğrudan LG Electronics Türkiye’den alışveriş yapabilecek.

    Yeni üyelere %10 indirim

    Online satışların başlamasına özel olarak yeni üyelere alt limitsiz yüzde 10 indirim uygulanıyor. Yeni LG üyeliği oluşturan müşteriler, ilk kullanımda geçerli yüzde 10’luk hoşgeldin indirimine sahip oluyor. Kampanyada herhangi bir alt veya üst limit bulunmuyor. Ayrıca, tüm kullanıcılar ücretsiz teslimat ve kurulum avantajından faydalanabiliyor.

    LG Electronics Türkiye’nin online alışveriş platformunun hizmete sunulması hakkında açıklamalarda bulunan LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Dustin (DongEun) Lee, şunları söyledi:

    “LG Electronics tüketicilerinden gelen talep ve beklentileri, ileri teknoloji ile harmanlayarak, kullanıcılarının yaşam kalitesini yükseltmek, onlara esneklik ve kolaylık sunmak amacıyla ürün geliştiriyor. Sadece ürün geliştirirken değil, tüketicileriyle temas ettiği her noktada üstün hizmet ve kalite farkını yansıtmayı amaç ediniyor. Biz de, bu doğrultuda online alışveriş platformumuzu devreye sokarak tüketicilerimizle aramızdaki uzaklığı bir tık mesafesine indirdik. Teknoloji tutkunları artık ilgilendikleri ürünleri yakından inceleyebilecek, karşılaştırabilecek ve avantajlı fiyatlar ve hizmetlerle satın alabilecek.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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