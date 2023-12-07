Tam Boyutta Gör Teknoloji markaları kendi e-ticaret platformlarını kurmaya devam ediyor. Bu defa LG, kendi online satış sitesini kullanıma aldı. Müşteriler artık www.lg.com/tr websitesi üzerinden doğrudan LG Electronics Türkiye’den alışveriş yapabilecek.

Yeni üyelere %10 indirim

Online satışların başlamasına özel olarak yeni üyelere alt limitsiz yüzde 10 indirim uygulanıyor. Yeni LG üyeliği oluşturan müşteriler, ilk kullanımda geçerli yüzde 10’luk hoşgeldin indirimine sahip oluyor. Kampanyada herhangi bir alt veya üst limit bulunmuyor. Ayrıca, tüm kullanıcılar ücretsiz teslimat ve kurulum avantajından faydalanabiliyor.

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LG Electronics Türkiye’nin online alışveriş platformunun hizmete sunulması hakkında açıklamalarda bulunan LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Dustin (DongEun) Lee, şunları söyledi:

“LG Electronics tüketicilerinden gelen talep ve beklentileri, ileri teknoloji ile harmanlayarak, kullanıcılarının yaşam kalitesini yükseltmek, onlara esneklik ve kolaylık sunmak amacıyla ürün geliştiriyor. Sadece ürün geliştirirken değil, tüketicileriyle temas ettiği her noktada üstün hizmet ve kalite farkını yansıtmayı amaç ediniyor. Biz de, bu doğrultuda online alışveriş platformumuzu devreye sokarak tüketicilerimizle aramızdaki uzaklığı bir tık mesafesine indirdik. Teknoloji tutkunları artık ilgilendikleri ürünleri yakından inceleyebilecek, karşılaştırabilecek ve avantajlı fiyatlar ve hizmetlerle satın alabilecek.”

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LG kendi sitesi üzerinden online satışa başladı