LG kendi sitesi üzerinden online satışa başladı

Yeni üyelere %10 indirim
Online satışların başlamasına özel olarak yeni üyelere alt limitsiz yüzde 10 indirim uygulanıyor. Yeni LG üyeliği oluşturan müşteriler, ilk kullanımda geçerli yüzde 10’luk hoşgeldin indirimine sahip oluyor. Kampanyada herhangi bir alt veya üst limit bulunmuyor. Ayrıca, tüm kullanıcılar ücretsiz teslimat ve kurulum avantajından faydalanabiliyor.
LG Electronics Türkiye’nin online alışveriş platformunun hizmete sunulması hakkında açıklamalarda bulunan LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Dustin (DongEun) Lee, şunları söyledi:
“LG Electronics tüketicilerinden gelen talep ve beklentileri, ileri teknoloji ile harmanlayarak, kullanıcılarının yaşam kalitesini yükseltmek, onlara esneklik ve kolaylık sunmak amacıyla ürün geliştiriyor. Sadece ürün geliştirirken değil, tüketicileriyle temas ettiği her noktada üstün hizmet ve kalite farkını yansıtmayı amaç ediniyor. Biz de, bu doğrultuda online alışveriş platformumuzu devreye sokarak tüketicilerimizle aramızdaki uzaklığı bir tık mesafesine indirdik. Teknoloji tutkunları artık ilgilendikleri ürünleri yakından inceleyebilecek, karşılaştırabilecek ve avantajlı fiyatlar ve hizmetlerle satın alabilecek.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.