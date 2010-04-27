LG Mobile'dan 1 GHz işlemcili ve dokunmatik AMOLED ekranlı modeller; LU2300 ve SU950

(LG LU2300)

LG Mobile'ın GT540 Optimus'u İngiltere'de anons etmesinin ardından Güney Kore pazarına yönelik geliştirilen LU2300 ve SU950 / KU9500'ü resmi olarak tanıttı.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in desteğini arkasına alan modeller, 1 GHz saat hızında Qualcomm Snapdragon işlemci, 3.5 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, 5 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, Dolby Mobile, T-DMB, WI-FI ve GPS gibi teknik özellikleri paylaşmakta. LU2300, sahip olduğu QWERTY klavyesiyle ve trackpad'iyle SU950 / KU9500'den ayrılıyor.

LU2300'ün mayıs ayında Android v1.6 işletim sistemiyle gelmesi ancak temmuz-ağustos aylarına doğru v2.1 (Eclair) güncellemesi alması; SU950/KU9500'ün ise hazirana doğru Android v2.1 işletim sistemiyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyat seviyeleri belirtilmeyen modellerin diğer pazarlara giriş yapıp yapmayacağı bilinmemekte.

(LG SU950/KU9500)

http://www.unwiredview.com/2010/04/27/lg-launches-lg-su2300-and-lg-su950ku9500-android-smartphones-with-snapdragon-cpu/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29