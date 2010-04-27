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LG Mobile'dan 1 GHz işlemcili ve dokunmatik AMOLED ekranlı modeller; LU2300 ve SU950

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'dan 1 GHz işlemcili ve dokunmatik AMOLED ekranlı modeller; LU2300 ve SU950
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(LG LU2300)

LG Mobile'ın GT540 Optimus'u İngiltere'de anons etmesinin ardından Güney Kore pazarına yönelik geliştirilen LU2300 ve SU950 / KU9500'ü resmi olarak tanıttı.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in desteğini arkasına alan modeller, 1 GHz saat hızında Qualcomm Snapdragon işlemci, 3.5 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, 5 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, Dolby Mobile, T-DMB, WI-FI ve GPS gibi teknik özellikleri paylaşmakta. LU2300, sahip olduğu QWERTY klavyesiyle ve trackpad'iyle SU950 / KU9500'den ayrılıyor.

LU2300'ün mayıs ayında Android v1.6 işletim sistemiyle gelmesi ancak temmuz-ağustos aylarına doğru v2.1 (Eclair) güncellemesi alması; SU950/KU9500'ün ise hazirana doğru Android v2.1 işletim sistemiyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyat seviyeleri belirtilmeyen modellerin diğer pazarlara giriş yapıp yapmayacağı bilinmemekte.

LG Mobile'dan 1 GHz işlemcili ve dokunmatik AMOLED ekranlı modeller; LU2300 ve SU950
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(LG SU950/KU9500)


http://www.unwiredview.com/2010/04/27/lg-launches-lg-su2300-and-lg-su950ku9500-android-smartphones-with-snapdragon-cpu/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29 Yorum Yaz
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sendemail 9 yıl
philips ,istenildiğinde 6 ay şarj gerektirmeyen piller yapabilmekte ve askeriyede zaten kullanılmakta ne var ki bu pillerin koruyucu kalkanı yarım çanta buyuklugunde ve 5-6 kılo.Normal tuketıcıye lanse edılebılecek duzeyde degıller ,lakın radyasyon vs. cekınceler sozkonusu.firma zaten 1 ay sarj surelı cıhazları pıyasaya surmus durumda ,gel gelelım akıllı telefonlarda en azından 1 hafta gıdecek sarjlı bataryaları neden koymazlar ,sorun ıletısım servıslerı yuzunden ,zıra yok 3g bılmem 4g 1900mhz vs.re gıbı ıletısım protokollerı telefon ıslemcısının ve komponentlerın devamlı yuk altında calıstırmasını gerektırıyor bu da radyasyonu abanılası sevıyede tutması bır yana tum bılesen ıcerıgının yukten dolayı cabuk pılı tuketmesı demek...yanı su halıyle telefonlara 1 hafta yetecek sarjlı batarya takabılıler ancak içerdiği kursun ve maruz kaldığımız radyasyondan oturu coktan taşak kanseri olmusuz bır de o halını dusunun...
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syruse 9 yıl
bu telefon gelmedi dimi? fiyatını hala bilmiyoruz dimi?
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ensaronline 9 yıl
fatihcanery e katılıyorum.
Onu bunu bırakında pilleri geliştirin.
Boş işler bunlar. :D
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Batuist 9 yıl
800*480 piksel çözünürlük akıllı telefonlarda standartlaşıyor.. cihazlar gitgide telefon olmaktan çıkıyorlar.. iphone hd ile bu çözünürlük değeri biraz daha yukarı sıçrayabilir..
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fatihcanery 9 yıl
herşey gelişiyor gelişmesine ama şu batarya her zaman sorun oldu,Enerji için yeni birşey çıkaramadılar,düşünsenize telefonunuzu bir hafta şarja sokmuyorsunuz.. Evet belki birgün bu da olur(özelliği olmayan telefonları örnek göstermeyin lütfen)
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thorismund 9 yıl
alttaki ürünü tasarım olarak çok beğendim, fiyatları makul tutulursa iş yaparlar özellikleri standar durumda...
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