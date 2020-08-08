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    LG NanoCell TV'ler LG UHD TV hediyeli

    LG yeni bir televizyon kampanyası başlattı. 86 ve 75 inç NanoCell TV alanlara LG UHD TV hediye ediliyor.
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    Televiz...
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    LG NanoCell TV'ler LG UHD TV hediyeli
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    LG yeni başlattığı kampanya ile NanoCell TV alanlara LG 4K TV hediye ediyor. Kampanya 30 Ağustos’a kadar devam edecek.

    Kampanyaya dahilindeki TV’ler ve hediyeleri şöyle:

    86NANO906NA satın alanlara 49UN7100,

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    75NANO906NA satın alanlara 43UN7100,

    75NANO996NA satın alanlara 55UN71006LB modelleri hediye ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "67 TL değerindeki F1 2018 oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu"

    Kampanyadan yararlanmak için satın aldığınız NanoCell TV’nin kurulumunu LG yetkili servislerine yaptırmak ve 1 ay içerisinde www.lgkampanya.com adresindeki formu doldurmanız gerekiyor. Sonrasından en geç 20 iş gününde hediye TV’nin adrese gönderileceği ifade ediliyor.

    LG NanoCell TV'ler LG UHD TV hediyeli
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    Kampanyaya dahil olan TV modellerinin fiyatları yüksek ancak kampanyadan en uygun şekilde faydalanmak istiyorsanız 75NANO906NA modeli şu an 24 bin TL'ye satılıyor. Yanında hediye edilen 43UN7100 modelin piyasa değeri de yaklaşık 4500 TL. Bu kampanya, evine 1 adet TV alacakların işine yaramayacak gibi görünüyor ancak büyük ekranlı iyi bir TV ve yanında orta seviye bir TV düşünenlerin ilgisini çekecektir.

    LG NanoCell TV’lerin panelinde bulunan 1 nanometre ölçüsündeki nanopartiküller renklere filtreleme yapıyor. Bu sayede gerçeğe canlı renkler elde ediliyor. NanoCell ismi de bu özellikten geliyor. TV’de Apple TV, AI ThinQ yapay zeka özellikleri de bulunuyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 hf. en beğenilen
    Adamlar 2 televizyonluk kâr ediyor demek ki üstüne hediye verip hâlâ kar ediyorlar.
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    Türk & kaplan 1 hf. yeni yorumcu
    Hediye olsa nolur çöp IPS panel 24 bin verilmez
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    cocainbar (Cocain bar) 1 hf.
    Nanocell tv aliyorum, hediye tvyi gelip alirsaniz 4300tl ye yok ben ugrasamam gel kur derseniz 4400tlye satiliktir. 😁
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    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 1 hf.
    ellerinde kalmış belli ki. lg aldıktan sonra 7100 kim alır 8600 den aşağısı zaten o paraya değmiyor. alan da samsung alıyor..

    o aldığın tv nin yanında bu ayakkabı çekeceği gibi.
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    Fujiwara (Anıl Kazancı) 1 hf. ahmet1905_47
    Ne demek istediğinizi pek anlamadım açıkçası. Bu model için konuşmuyorum fakat samsung un daha kaliteli tv ürettiğini düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz.
    1 Yanıt Yanıtla
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 hf. en beğenilen
    Adamlar 2 televizyonluk kâr ediyor demek ki üstüne hediye verip hâlâ kar ediyorlar.
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