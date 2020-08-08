LG NanoCell TV'ler LG UHD TV hediyeli

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LG yeni başlattığı kampanya ile NanoCell TV alanlara LG 4K TV hediye ediyor. Kampanya 30 Ağustos’a kadar devam edecek.

Kampanyaya dahilindeki TV’ler ve hediyeleri şöyle:

86NANO906NA satın alanlara 49UN7100,

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75NANO906NA satın alanlara 43UN7100,

75NANO996NA satın alanlara 55UN71006LB modelleri hediye ediliyor.

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Kampanyadan yararlanmak için satın aldığınız NanoCell TV’nin kurulumunu LG yetkili servislerine yaptırmak ve 1 ay içerisinde www.lgkampanya.com adresindeki formu doldurmanız gerekiyor. Sonrasından en geç 20 iş gününde hediye TV’nin adrese gönderileceği ifade ediliyor.

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Kampanyaya dahil olan TV modellerinin fiyatları yüksek ancak kampanyadan en uygun şekilde faydalanmak istiyorsanız 75NANO906NA modeli şu an 24 bin TL'ye satılıyor. Yanında hediye edilen 43UN7100 modelin piyasa değeri de yaklaşık 4500 TL. Bu kampanya, evine 1 adet TV alacakların işine yaramayacak gibi görünüyor ancak büyük ekranlı iyi bir TV ve yanında orta seviye bir TV düşünenlerin ilgisini çekecektir.

LG NanoCell TV’lerin panelinde bulunan 1 nanometre ölçüsündeki nanopartiküller renklere filtreleme yapıyor. Bu sayede gerçeğe canlı renkler elde ediliyor. NanoCell ismi de bu özellikten geliyor. TV’de Apple TV, AI ThinQ yapay zeka özellikleri de bulunuyor.

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