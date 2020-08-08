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    67 TL değerindeki F1 2018 oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu

    Popüler Formula 1 oyunu F1 2018 kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden Humble Store'dan alabilir ve Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
    1 hf.
    11,6b
    1
    23
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    67 TL değerindeki F1 2018 oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu
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    Codemasters'ın popüler Formula 1 yarış serisinin başarılı oyunlarından olan F1 2018 Humble Store'da kısa süreliğine ücretsiz oldu. Normal değeri 67 TL olan oyunu hemen şimdi edinebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Kampanya 10 Ağustos TSİ 23.00'da sona erecek.

    Codemasters'ın Formula 1 oyunları büyük bir hayran kitlesine sahip. Serinin hemen her oyunu hem eleştirmenler hem de oyunseverlerden çok olumlu tepkiler alıyor. F1 2018 için de aynı durum geçerli. Elbette yeni oyunlar F1 2019 ve 2020 genel anlamıyla biraz daha iyiler ancak F1 2018 de eski bir oyun değil, seriye bir giriş yapmak için çok iyi diyebiliriz. Özellikle de ücretsiz olmuşken kesinlikle kaçırılmamalı.

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    2018 Formula 1 sezonunun resmi oyunu olan F1 2018'de, takvimin 21 pisti ve sezonda yarışan 10 takım tamamıyla oynanabilir durumda. Formula 1 sporuna biraz ilginiz varsa oyundan çok daha fazla keyif alabilirsiniz.

    Kampanyadan yararlanmak için bir Humble Store hesabı açmanız ve Humble'ın bültenine (newsletter) katılmanız gerekiyor. Daha önce hesap açtıysanız ve bültene katıldıysanız elbette bunları yapmanıza gerek yok. Sonrasında aşağıdaki linkten "GET THE GAME" kısmına tıklayıp Steam kodunu alabilirsiniz.

    Link: Humble Bundle F1 2018 Ücretsiz (Steam kodu veriliyor)



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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    WarSaw (Savaş T.) 1 hf.
    merak bile duymadım F1 falan fos fısya artık :)
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    supervisorberk (BERK YILDIZ) 1 hf.
    Ana resim F1 2020 konu içeriği 2018 bari fotoyu konuya uyarlı yapsaydın
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 hf.
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    Kontak kurduk bakalım , ne değişecek ....
    1 Yanıt Yanıtla
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 hf. heyysanadiyom
    Beleş mal , baldızdan tatlıdır .... Yapıştırın gencolar , sistem şuan aktif , gece sorun çıkarmıştı Kod geldikten sonra , oh kafam rahat demeyin " Redeem your F1 2018 key before it expires on Aug 17, 2020, 1:00:00 PM. "17 ağustosa kadar geçerli , uyanık olun
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    Eeltorm 1 hf.
    Steam hesabımı eklememi istedi ekledim ve oyun verilmedi hala size de böyle oldu mu?
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    Metropol33 (Ekincan Erol) 1 hf.
    Ben oyunu alamıyorum error veriyor. Tekrar almak isteyince zaten aldın uyarısı alıyorum.
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    mnyksvsc (manyak savasci) 1 hf. Metropol33
    Bende de aynısı oldu.
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    Musty3535123 1 hf. Metropol33
    bendede
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    madbozy (ahmet bozy) 1 hf. Metropol33
    bendede aynısı olmuştu support kısmından ticket açıp iletin düzelttiler ekledim steame
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    sevemem1985 (oktay yok) 1 hf.
    Belli bir süre oynamaya mı izin veriyor . Yoksa süresiz mi . 23 GB boşa indirmeyeyim süresi varsa
    1 Yanıt Yanıtla
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    ***Leopard*** 1 hf. sevemem1985
    Suresiz.Steam hesabina ekledikten sonra kalici olarak senin.
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    tobepeople 1 hf.
    2015'i de indirmiştim steam'den zamanında; iyi oldu 2018'e vermesi ,kontrolünü gerçi fazla simülatör yapıyorlar o yüzden sevemiyorum bir türlü ama yine de Granturismo 5 tadında olur bu sefer diye umalım bakalım :D
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    AirSupport (SK ) 1 hf. tobepeople
    F1 Codemaster’a geçtiğinden beri Arcade oldu hep. Simulasyon ile karşılaştırmayın
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    Paetzold (R S) 1 hf.
    Ekledim kütüphaneme, teşekkürler.
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    BLasTeaR (Uğur Yörük) 1 hf.
    Teşekkürler ❤️
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    bomber46 (Mustafa atilla Durgun) 1 hf.
    Ps4 için ücretsiz olmadı mı?
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    11556 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    f1 2018, ücretsiz oyun ve Yazılım
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