67 TL değerindeki F1 2018 oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu

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Codemasters'ın popüler Formula 1 yarış serisinin başarılı oyunlarından olan F1 2018 Humble Store'da kısa süreliğine ücretsiz oldu. Normal değeri 67 TL olan oyunu hemen şimdi edinebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Kampanya 10 Ağustos TSİ 23.00'da sona erecek.

Codemasters'ın Formula 1 oyunları büyük bir hayran kitlesine sahip. Serinin hemen her oyunu hem eleştirmenler hem de oyunseverlerden çok olumlu tepkiler alıyor. F1 2018 için de aynı durum geçerli. Elbette yeni oyunlar F1 2019 ve 2020 genel anlamıyla biraz daha iyiler ancak F1 2018 de eski bir oyun değil, seriye bir giriş yapmak için çok iyi diyebiliriz. Özellikle de ücretsiz olmuşken kesinlikle kaçırılmamalı.

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2018 Formula 1 sezonunun resmi oyunu olan F1 2018'de, takvimin 21 pisti ve sezonda yarışan 10 takım tamamıyla oynanabilir durumda. Formula 1 sporuna biraz ilginiz varsa oyundan çok daha fazla keyif alabilirsiniz.

Kampanyadan yararlanmak için bir Humble Store hesabı açmanız ve Humble'ın bültenine (newsletter) katılmanız gerekiyor. Daha önce hesap açtıysanız ve bültene katıldıysanız elbette bunları yapmanıza gerek yok. Sonrasında aşağıdaki linkten "GET THE GAME" kısmına tıklayıp Steam kodunu alabilirsiniz.

Link: Humble Bundle F1 2018 Ücretsiz (Steam kodu veriliyor)

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