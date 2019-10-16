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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG'nin Android 10 beta programı bu ay sonunda başlıyor

    Güney Koreli teknoloji devi LG, akıllı telefon modellerini Android 10 işletim sistemine güncellemeye başlayacağını açıkladı Şirket ay sonuna doğru Android 10 beta programını başlatacak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    LG'nin Android 10 beta programı bu ay sonunda başlıyor
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    Akıllı telefon üreticisi LG, LG G8 ThinQ ve V50 ThinQ modellerini Android 10 işletim sistemine taşıyacağını açıkladı. Android 10 beta ile güncellenen ilk cihaz LG G8 ThinQ olacak ve ardından  LG V50 ThinQ 5G ve LG V50S ThinQ 5G modelleri de gelecek.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, OLED TV'lerdeki piksel yanıklarını gösteren bir araç yayınladı"

    Bambaşka bir kullanıcı deneyimi yaşatacak

    Basın bülteninde belirtildiği üzere LG, yıl sonuna kadar istikrarlı bir Android 10 programı sunmayı planlıyor. Üreticinin cihazlarını popüler mobil işletim sisteminin son sürümüne güncellemesi ise kullanıcılar açısından sevindirici bir gelişme olarak nitelendirilebilir.

    LG'nin Android 10 beta programı bu ay sonunda başlıyor
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    Yeni kullanıcı arayüzü, yeni hareketler ve gelişmiş gizlilik kontrolleri de olmak üzere LG'nin Android 10'a güncellenen akıllı telefonlarının, bambaşka bir kullanıcı deneyimi yaşatacağı ifade edilmiş. Beta programına katılmak isteyenlerin LG Yardım uygulamasına kaydolmaları ve OTA güncellemesi beklemelerinin gerektiğini de belirtelim.



    https://social.lge.co.kr/newsroom/lg_os_10_1015/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Celonfix 1 sa.
    V30'a gelmesse büyük ihtimal gelmez custom rom yüklerim.
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