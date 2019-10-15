Samsung, OLED TV'lerdeki piksel yanıklarını gösteren bir araç yayınladı

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OLED ekranlarda zaman içinde piksel yanıkları olabildiği, teknolojiyi yakından takip edenlerin bildiği bir durum. Bu piksel yanıkları, ekran uzun süre durağan görüntülerde kaldığında gerçekleşir ve can sıkıcı bir görüntünün oluşmasına neden olur.

Piksel yanıkları kolayca tespit edilebiliyor

Peki sizin kullandığınız OLED TV'de piksel yanığı olup olmadığını nasıl anlayacakszını? Bu durum bazen kolayca farkedilebilse de, bazı durumlarda ise farketmesi oldukça güç olabiliyor. Samsung'un yayınladığı Youtube videosu şeklindeki piksel yanığı kontrol aracı ise bu zahmetli işi pratik bir hale dönüştürmek için tasarlanmış. Videonun yaptığı şey, birkaç saniye boyunca kırmızı renkte statik bir görüntüyü oynatmak.

Yukarıdaki videoyu OLED TV'nizde çalıştırırdığınızda eğer televizyonunuzun ekranında karanlık nokta tespit ederseniz, bu piksel yanığı olabileceği anlamına geliyor. Eğer TV'niz garanti kapsamında da değilse, muhtemelen pahalı bir tamir ücreti ödemeniz gerekebilir. Eğer siz de OLED TV'nizde piksel yanığı olup olmadığını merak ediyorsanız, Samsung'un bu videosuyla testlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.