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    Samsung, OLED TV'lerdeki piksel yanıklarını gösteren bir araç yayınladı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, OLED TV modellerinde oluşabilen piksel yanıklarını kolayca tespit etmenizi sağlayan Youtube videosu şeklinde bir araç yayınladı.
    2 sa.
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    10
    Televizyonlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, OLED TV'lerdeki piksel yanıklarını gösteren bir araç yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    OLED ekranlarda zaman içinde piksel yanıkları olabildiği, teknolojiyi yakından takip edenlerin bildiği bir durum. Bu piksel yanıkları, ekran uzun süre durağan görüntülerde kaldığında gerçekleşir ve can sıkıcı bir görüntünün oluşmasına neden olur.

    Piksel yanıkları kolayca tespit edilebiliyor

    Peki sizin kullandığınız OLED TV'de piksel yanığı olup olmadığını nasıl anlayacakszını? Bu durum bazen kolayca farkedilebilse de, bazı durumlarda ise farketmesi oldukça güç olabiliyor. Samsung'un yayınladığı Youtube videosu şeklindeki piksel yanığı kontrol aracı ise bu zahmetli işi pratik bir hale dönüştürmek için tasarlanmış. Videonun yaptığı şey, birkaç saniye boyunca kırmızı renkte statik bir görüntüyü oynatmak.

    Yukarıdaki videoyu OLED TV'nizde çalıştırırdığınızda eğer televizyonunuzun ekranında karanlık nokta tespit ederseniz, bu piksel yanığı olabileceği anlamına geliyor. Eğer TV'niz garanti kapsamında da değilse, muhtemelen pahalı bir tamir ücreti ödemeniz gerekebilir. Eğer siz de OLED TV'nizde piksel yanığı olup olmadığını merak ediyorsanız, Samsung'un bu videosuyla testlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.



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    vedkum 26 sn.
    LED teknolojisi ile üretilen tüm marka ve ekranlarda bu olay gerçekleşebilir. Cep telefonu da kullansanız TV de kullansanız görüntünün saatlerce sabit kalmamasına özen gösterin.
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    DH Misafiri 13 dk.
    Lg de kitapciginda ekran yaniklarinin garantiye girmedigi yaziuor. Insanlari uanlis yonlendirme 10.000 tl cope verm3sinler.
    Yanıtla +3
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    sosisvesalam 38 dk.
    lg de bir video yapar siyahlar nasıl olur renkler nasıl olmalı diye :)
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    dostum kertenkele 45 dk.
    Demekki yakın zamanda oled alınmaz sorunlu teknolojisi
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    strathmorea 1 sa.
    Bu tür yanıklar garanti kapsamı içindedir arkadaşlar. Hatta bırakın yanığı, ekran çerçevelerinden meydana gelen ışık sızmaları bile garanti kapsamındadır. 1 sene önce aldığım 55'' samsung tv de tam 3 sefer bariz derecede ışık sızması sebebiyle direk değişim yapıldı. Gelen 3.tv de de aynısı olunca direk alın bunu şeklinde sert çıkınca takır takır parayı iade ettiler, tv yi de gelip aldılar. Her seferinde kurmaya gelen kişi yanında bu tür olaylara bakınca servise gelen aynı elemanda artık özür dilemişti çünkü kendide görüyordu şellaale gibi sızmaları.
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    smart1978 1 sa.
    Telefonlar icin de cikarsa yani QLED li telefonlar tabletler portatif PC ler :)
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    Xloud 1 sa.
    Telefonları içinde yayınlasaymış keşke :) Samsung TV bölümü OLED'e çamur atıyor Telefon bölümü LED'e çamur atıyor :)
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    homebird 1 sa.
    Anlaşılan LG' yi zayıf yerinden vurmak istemiş. Kapitalizm için din, kardeşlik vs. yok. İki geçerli kural var: "Rakibini ez, daha çok kazan"
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    DH Misafiri 1 sa.
    Garantiye girmiyor diye biliyorum. Tamiride mümkün değil bunun -slmdrl
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    StreamRolleR 2 sa.
    şu OLED cilerde yazık uğraştıkları şeye bak. Eco ayar plus %35 brightness da kullanıyorlar yanmasın diye.
    ABL de cabası :)
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    samsung, televizyon ve
    5 etiket daha OLED piksel yanığı Televizyonlar Ev Elektroniği Uğur Seven
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