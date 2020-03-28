Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG’nin yeni oyuncu monitörü yüksek tazeleme hızlarını uygun fiyatlara sunmayı amaçlıyor

    LG UltraGear 27GN750 oyuncu monitörü 240Hz tazeleme hızı ve 1ms optimize edilmiş tepki süresini 399$ gibi bir fiyata sunuyor. LG UltraGear 27GN750 özellikleri haberimizde.
    3 sa.
    726
    29
    6
    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    LG’nin yeni oyuncu monitörü yüksek tazeleme hızlarını uygun fiyatlara sunmayı amaçlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Oyuncu monitörlerinde yüksek tazeleme hızları artık belirgin unsurlardan birisi haline geldi. Bununla birlikte yüksek tazeleme hızı genelde üst seviye fiyat anlamına geliyor. Üreticiler bu unsuru alt seviyeye getirmek için çaba gösteriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar LG yeni 5K monitörünü duyurdu

    LG UltraGear 27GN750 özellikleri ve fiyatı

    LG tarafından geliştirilen UltraGear 27GN750 oyuncu monitörü 27 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. SRGB renk yelpazesinin yüze 99’unu kapsayan monitör HDR400 standardı ile minimum 320nit, maksimum 400nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Tab S6 Lite görselleri sızdırıldı"

    En düşük G-SYNC Compatible standardını destekleyen monitör Değişken Tazeleme Hızı sayesinde 240Hz tazeleme hızına kadar çıkabiliyor. Optimize edilmiş tepki süresi ise 1ms olarak belirlenmiş.

    1x DisplayPort, 2x HDMI, 1x USB 3.0 (yayın gönderme), 2x USB 3.0 (yayın alma) ve 1x kulaklık girişi olan LG UltraGear 27GN750 oyuncu monitörü 399$ fiyat etiketine sahip.

    LG’nin yeni oyuncu monitörü yüksek tazeleme hızlarını uygun fiyatlara sunmayı amaçlıyor



    https://www.techpowerup.com/265149/lg-announces-the-ultragear-27gn750-monitor-27-1080p-ips-240-hz-1-ms-vrr-support Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    fitamino (Olgun Portakal) 2 sa.
    4k destekli konsolların gelmesi eli kulağındayken 1080p monotire bu para verilmez.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    StreamRolleR (Mert ) 2 sa.
    twitch csgo lol unlost vırt cırt tayfa titredi şimdiden
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa.
    21:9 a alışınca 16:9 a dönmek çok zor ya. Geniş geniş çift monitör gibi alışmışım bir kere :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa.
    O para 2K monitör alırım
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TURKISH-HANDERE 3 sa.
    dp versiyon kaç? 1.2 - 1.4



    Belirtmediklerine göre 1.2 dir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    RAIZEN 3 sa.
    En iyi ihtimalle 3 bin TL'ye gelir. Pek de uygun değil gibi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 dk. Çin'de iki yeni Koronavirüs çeşidi tespit edildi 34 dk. NASA, SpaceX'i gelecekteki Lunar Gateway'e kargo ve malzeme gönderme ile görevlendirdi 1 sa. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadele için geliştirdiği MyHealth uygulamasını yayınlıyor 1 sa. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının detayları belli oldu 2 sa. Intel Core i9-10980HK işlemcisi 5.30GHz hızları ile geliyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN LG’nin yeni oyuncu monitörü yüksek tazeleme hızlarını uygun fiyatlara sunmayı amaçlıyor Sonraki Galaxy M11 basın görselleri sızdırıldı 13 sa. NASA, 11 milyon kişinin ismini Mars'a gönderecek: Türkiye listede başı çekiyor 14 sa. Lenovo yeni tablet modelini piyasaya sürdü: M10 Plus 15 sa. Xiaomi Mi 10 Lite tanıtıldı: 5G özellikli bütçe dostu telefon 15 sa. Sony'den sevindiren haber: PlayStation 5, pandemiden etkilenmeyecek 15 sa. Apple, Koronavirüs semptomlarını belirlemeye yardımcı olacak web sitesini hizmete soktu 16 sa. Koronavirüs tespiti Drone ile yapılacak 16 sa. Dyson sadece 10 günde solunum cihazı tasarladı ve 10.000 sipariş aldı 17 sa. Xiaomi'den iki yeni elektrikli moped: A1 ve A1 Pro 17 sa. Güncellenmeyen Dell ve HPE SSD’ler kullanılamaz hale gelecek 17 sa. Koronavirüs salgınında bir günde 2000 vaka 17 sa. Epic Games Store’da bu hafta 3 oyun ücretsiz 17 sa. Yüksek tazeleme hızı ve FPS’in rekabetçi oyunlarda etkisi 18 sa. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların araç muayeneleri ertelendi 18 sa. DOOM Eternal | 4K Video İnceleme 18 sa. İşte karşınızda yüksek çözünürlüklü Huawei P40 Pro duvar kağıtları [İndir] 19 sa. Galaxy Watch Active 2'nin EKG özelliğini etkinleştirecek güncelleme gecikecek 19 sa. Elektrikli şehir aracı Wuling E5C, küçük boyutlarına rağmen 4 kişilik kabiniyle şaşırtıyor 20 sa. Işın izleme destekli Control, GeForce Now kütüphanesine eklendi 20 sa. Yeni Google Pixel Buds sertifikalandı: Mayıs bitmeden satışa çıkabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Huawei P40 Pro tüm ihtişamıyla karşınızda! İşte özellikleri ve...
    DonanımHaber
    TÜBİTAK'ın Covid-19 Web Portalı açıldı
    DonanımHaber
    Google Play Filmler'de ücretsiz film izleme dönemi başlıyor
    DonanımHaber
    Resident Evil 3 Remake Demosunda Switch Versiyonunu İşaret Ede...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Child of Light Uplay'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim