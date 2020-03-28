LG’nin yeni oyuncu monitörü yüksek tazeleme hızlarını uygun fiyatlara sunmayı amaçlıyor

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Oyuncu monitörlerinde yüksek tazeleme hızları artık belirgin unsurlardan birisi haline geldi. Bununla birlikte yüksek tazeleme hızı genelde üst seviye fiyat anlamına geliyor. Üreticiler bu unsuru alt seviyeye getirmek için çaba gösteriyor.

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LG UltraGear 27GN750 özellikleri ve fiyatı

LG tarafından geliştirilen UltraGear 27GN750 oyuncu monitörü 27 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. SRGB renk yelpazesinin yüze 99’unu kapsayan monitör HDR400 standardı ile minimum 320nit, maksimum 400nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

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En düşük G-SYNC Compatible standardını destekleyen monitör Değişken Tazeleme Hızı sayesinde 240Hz tazeleme hızına kadar çıkabiliyor. Optimize edilmiş tepki süresi ise 1ms olarak belirlenmiş.

1x DisplayPort, 2x HDMI, 1x USB 3.0 (yayın gönderme), 2x USB 3.0 (yayın alma) ve 1x kulaklık girişi olan LG UltraGear 27GN750 oyuncu monitörü 399$ fiyat etiketine sahip.

https://www.techpowerup.com/265149/lg-announces-the-ultragear-27gn750-monitor-27-1080p-ips-240-hz-1-ms-vrr-support

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