LG profesyoneller için yeni Ergo IPS monitörünü duyurdu

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Ekran teknolojileri konusunda lider firmalardan LG, profesyonellere yönelik olarak Ergo IPS serisine ait yeni bir monitör duyurdu. LG 27QN880-B model numaralı monitör canlı renkler ve bakış açısına odaklanıyor.

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LG 27QN880-B özellikleri ve fiyatı

Yeni LG Edge IPS monitör modeli 27 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. SRGB renk uzayının yüzde 99’unu kapsayan monitör 350 kandela parlaklık değerine ulaşabiliyor. Monitör 178/178 derece görüntüleme açısı ve 1000:1 kontrast oranına sahip.

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AMD FreeSync sayesinde 75Hz tazeleme hızına çıkabilen monitör tek bir USB Tip-C kablosu üzerinden enerji ve veri aktarımı yapabiliyor. Enerji tüketimi maksimum 140W olurken kaide esnek bir hareket imkanı sağlıyor.

HDMI ve DP portları, HDR10 desteği, siyah dengesi, titreme engelleme, aksiyon senkronizasyonu gibi diğer özellikleri olan LG 27QN880-B modeli 450$ fiyat etiketine sahip.

https://www.techpowerup.com/268053/lg-debuts-new-qhd-ergo-ips-monitor

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