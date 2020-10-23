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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG Q52'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi LG çok yakında Q51'in devam modelini çıkaracak. LG Q52 olarak piyasada boy gösterecek telefonun teknik özellikleri ve görüntüleri internete sızdırıldı.
    17 sa. (Son Güncelleme: 17 sa.)
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    Cep Telefonları
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    LG Q52'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı
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    Gizmochina internet sitesi, LG'nin kısa bir süre sonra piyasaya süreceği Q52 akıllı telefonun teknik özelliklerini ve yüksek kaliteli görüntülerini yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Huawei en pahalı ve lüks akıllı saatini tanıttı: Watch GT 2 Porsche Design"

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    LG Q52 gücünü MediaTek'in Helio P35 yonga setinden alacak. Ayrıca 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile çıkış yapacağını belirtelim. Cihazın hafızası microSD kart kullanılarak genişletilebilecek.

    LG Q52'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonda HD+ çözünürlüğe (1600 x 720 piksel) sahip 6.6 inç IPS ekrana yer verilmiş. Batarya kapasitesi ise 4.000 mAh olarak teknik tabloya yansıyor.

    Dörtlü kamera sistemi

    Cihazın arka panelinde 48 MP ana sensör, 5 MP geniş açılı modül, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kameradan oluşan dörtlü kamera sistemi mevcut. Ön tarafta ise 13 MP selfie kamerası var.

    LG Q52'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon 165 x 76.7 x 8.4 mm boyutlarında. Ağırlığı ise 188 gram. Diğer özelliklerini 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C bağlantı noktası ve parmak izi tarayıcısı (yanda) olarak sıralayabiliriz.

    LG Q52'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    LG Q52 kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak. Fiyat etiketi ve çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak söylentilere göre Güney Koreli şirket yeni telefonunu 260 ila 350 dolar arasında bir fiyata satacak. Cihaz kırmızı ve beyaz renk seçenekleri ile sunulacak.



    https://blog.naver.com/yerin_j/222124091047 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    17 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 17 sa.
    LG = ÇÖP
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Moueson 17 sa. en beğenilen 12 Angry Men
    Çok iddialı olmuş neye dayanarak bu kadar kesin konuşuyorsunuz anlamıyorum . Bana kalırsa LG hala Xiaomi , realme gibi saçma sapan Çinli markalara tercih edilebilir.
    Çok iddialı olmuş neye dayanarak bu kadar kesin konuşuyorsunuz anlamıyorum . Bana kalırsa LG hala Xiaomi , realme gibi saçma sapan Çinli markalara tercih edileb...
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    2 Yanıt Yanıtla +6
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    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 17 sa.
    Tasarım güzel. Yonga seti dimentsty 720u gibi yeni yongalar olursa daha iddialı olur. Bende Çinli firmaları tercih edeceğime lg samsung alırım daha iyi.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Samsung ee (Mustafa İbişoğlu) 3 sa.
    Sen amiralini kullandın mı.
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    Samsung ee (Mustafa İbişoğlu) 15 sa.
    Sony gel lan artık.samsung LG cinliler hepsi dandik.mecburen Samsung s10 kullanmıyorum .sony hep kaliteydi.
    1 Yanıt Yanıtla
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    zdniz (dniz yıldırım) 5 sa. Samsung ee
    evet kaliteliydi bir resim çekiyorum 10 saniye kaydetmesini bekliyordum günldürmeyin insanı ya diger firmalara en kaliteli kamera bileşenlerini satarken kendi firması için bir türlü beceremedi kamera işini takoz gibi tasarım een güzel yani kasmayan arayüzü idi başka türlü alınacak bir cihaz diğildi adı dışında yaptığı cihazların hiç anlamı yoktu
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    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 17 sa.
    Tasarım güzel. Yonga seti dimentsty 720u gibi yeni yongalar olursa daha iddialı olur. Bende Çinli firmaları tercih edeceğime lg samsung alırım daha iyi.
    Yanıtla +4
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    th9 17 sa.
    tasarım eski kalmış
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 17 sa.
    LG = ÇÖP
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Moueson 17 sa. 12 Angry Men
    Çok iddialı olmuş neye dayanarak bu kadar kesin konuşuyorsunuz anlamıyorum . Bana kalırsa LG hala Xiaomi , realme gibi saçma sapan Çinli markalara tercih edilebilir.
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