LG Q52'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı

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Gizmochina internet sitesi, LG'nin kısa bir süre sonra piyasaya süreceği Q52 akıllı telefonun teknik özelliklerini ve yüksek kaliteli görüntülerini yayınladı.

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LG Q52 gücünü MediaTek'in Helio P35 yonga setinden alacak. Ayrıca 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile çıkış yapacağını belirtelim. Cihazın hafızası microSD kart kullanılarak genişletilebilecek.

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Akıllı telefonda HD+ çözünürlüğe (1600 x 720 piksel) sahip 6.6 inç IPS ekrana yer verilmiş. Batarya kapasitesi ise 4.000 mAh olarak teknik tabloya yansıyor.

Dörtlü kamera sistemi

Cihazın arka panelinde 48 MP ana sensör, 5 MP geniş açılı modül, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kameradan oluşan dörtlü kamera sistemi mevcut. Ön tarafta ise 13 MP selfie kamerası var.

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Akıllı telefon 165 x 76.7 x 8.4 mm boyutlarında. Ağırlığı ise 188 gram. Diğer özelliklerini 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C bağlantı noktası ve parmak izi tarayıcısı (yanda) olarak sıralayabiliriz.

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LG Q52 kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak. Fiyat etiketi ve çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak söylentilere göre Güney Koreli şirket yeni telefonunu 260 ila 350 dolar arasında bir fiyata satacak. Cihaz kırmızı ve beyaz renk seçenekleri ile sunulacak.

https://blog.naver.com/yerin_j/222124091047

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