LG Q92 5G resmiyete kavuştu: İşte fiyatı

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Akıllı telefon pazarında bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan LG; 5G trendinin yaygınlaşmaya başlaması ile ağırlığını bu tarafa vermiş durumda. LG Velvet modelinin ardından LG Q92 5G modeli de resmiyet kazandı.

LG Q92 5G özellikleri ve fiyatı

LG Q92 5G firmanın ilk 5G uyumlu Q serisi akıllı telefonu olacak. Önceki modellerde olduğu gibi LG Q92 5G modelinde de IP68 suya dayanıklılık ve MIL-STD-810G darbelere karşı askeri dayanıklılık sertifikaları bulunuyor.

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6.67 inçlik IPS ekranında Full HD+ çözünürlük sunan akıllı telefon nokta çentik tasarımı sayesinde agresif bir ekran-kasa oranı sunuyor. Ana tasarım ise LG Velvet ile benzer. Arka kısımda tutuş konforu için kavisli kenarlar yer alırken parmak izi okuyucu ekrana entegre.

2 adet Cortex-A76 tabanlı Kryo 475 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı Kryo 475 çekirdeğinden oluşan 7nm Snapdragon 765G yonga setinin güç verdiği telefona 6GB RAM ile 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. 4000mAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj ile destekleniyor. LG Q92 5G modeli için 420$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.androidcentral.com/lg-q92-5g-goes-official-snapdragon-765g-chipset-quad-rear-cameras

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