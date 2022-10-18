Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    LG’den Samsung akıllı monitörlere rakip

    Yeni LG Smart Monitor 32SQ780S monitör modeli webOS işletim sistemi sayesinde bir kaynağa bağlı olmadan her türlü içerik uygulamasını izleyebilmenizi sağlıyor.  
    Oy Ver
    LG Smart Monitor 32SQ780S Tam Boyutta Gör
    Samsung’un M serisi akıllı monitörleri, fonksiyonellik açısından belki de pazarın en önemli serisi konumuna geldi. Etkisi giderek artan Samsung M monitörlere LG rakip olmaya karar verdi.

    LG Smart Monitor 32SQ780S özellikleri ve fiyatı

    LG Smart Monitor 32SQ780S monitör modeli de aynı mantığı temel alıyor. WebOS sistemi sayesinde bağımsız bir televizyon haline geliyor ve uygulama desteği sunuyor. Burada Netflix, Disney+ gibi pek çok içerik platformuna erişmek mümkün. ThinkQ Home, Magic Remote ve Apple AirPlay 2 şeklinde destekler de mevcut.

    32 inçlik LCD ekranda 4K çözünürlük sunan monitör 60Hz tazeleme hızı ve DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ını da barındırıyor. Bağlantı tarafında Wi-Fi, Bluetooth, 3x USB Tip-A, 1x USB Tip-C, 65W enerji aktarımı, 2x HDMI, eARC uyumu ve GbE gibi geniş bir yelpaze mevcut. Çok yönlü bir standı da olan LG Smart Monitor 32SQ780S modeli 500$ fiyat etiketi ile satılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Windows Not Defteri'nde Doom

    R
    rayonrx 3 gün önce

    https://www.btcminer.gold/20944719 BTCMiner, Bedava ve yatırımsız BTC

    Profil resmi
    slamdunk393 4 gün önce

    şu araba için ölmeye hazırım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız