LG’den Samsung akıllı monitörlere rakip

LG Smart Monitor 32SQ780S özellikleri ve fiyatı
LG Smart Monitor 32SQ780S monitör modeli de aynı mantığı temel alıyor. WebOS sistemi sayesinde bağımsız bir televizyon haline geliyor ve uygulama desteği sunuyor. Burada Netflix, Disney+ gibi pek çok içerik platformuna erişmek mümkün. ThinkQ Home, Magic Remote ve Apple AirPlay 2 şeklinde destekler de mevcut.
32 inçlik LCD ekranda 4K çözünürlük sunan monitör 60Hz tazeleme hızı ve DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ını da barındırıyor. Bağlantı tarafında Wi-Fi, Bluetooth, 3x USB Tip-A, 1x USB Tip-C, 65W enerji aktarımı, 2x HDMI, eARC uyumu ve GbE gibi geniş bir yelpaze mevcut. Çok yönlü bir standı da olan LG Smart Monitor 32SQ780S modeli 500$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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