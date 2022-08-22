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    LG Ultra PC verimliliğe ve kullanım süresine odaklanıyor

    LG Ultra PC dizüstü modelleri Ryzen 5000 APU serisi ile gelirken kullanım süresi ve verimlilik tarafına odaklanıyor. LG Gram serisine göre biraz daha alta konumlanmış. 
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    LG Ultra PC
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    Gram adı altında performansa odaklanan dizüstüler geliştiren LG şimdi de Ultra PC markasını yaygınlaştırmaya başladı. LG Ultra PC dizüstü modeli biraz daha verimlilik ve kulalnım süresine odaklanıyor.

    LG Ultra PC özellikleri ve fiyatı

    LG Ultra PC serisi AMD Ryzen 5 5625U ve Ryzen 7 5825U APU birimleriyle destekleniyor. Dahili grafikler tatmin edici bir oyun deneyimi için yeterli. 72Wh batarya 21 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

    LG Ultra PC 14U70Q modeli 14 inçlik ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük sunarken 300 nit parlaklıkğa çıkabiliyor. 16GB’a kadar LPDDR4X ve 1TB’a kadar depolama seçenekleri olan LG Ultra PC 14U70Q modeli 1204$ başlangıç fiyatına sahip.

    LG Ultra PC 16U70Q modeli ise 16 inçlik ekranında 250 nit parlaklığa ulaşıyor. Bununla birlikte kardeşinden bir miktar daha hafif. LG Ultra PC 14U70Q modeli 1404$ başlangıç fiyatına sahip.

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