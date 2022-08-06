LG Ultra Tab orta seviye özelliklerle geliyor

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LG Ultra Tab uzun bir aradan sonra firmanın çıkardığı ilk tablet modeli oldu. Akıllı telefon pazarından tamamen çekilmiş olsa da LG bir süre tablet segmentinde nabız yoklayacak gibi görünüyor.

LG Ultra Tab özellikleri ve fiyatı

10.35 inçlik 1200x2000 piksel IPS LCD ekran

Snapdragon 680 yonga seti

4GB RAM

64GB depolama

8MP arka kamera

5MP ön kamera

4 hoparlör

27.1 Wh batarya

327$

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Akıllı telefon pazarından elini ayağını çeken LG sürpriz bir şekilde yeni tabletini tanıttı. Ortaklık şeklinde üretilecek olan LG Ultra Tab modeli 60Hz tazeleme hızı, Wacom ekran kalemi desteği, MIL-STD 810G askeri dayanıklılık standardı, Android 12 işletim sistemi gibi özelliklerle geliyor. Global pazar için ise şimdilik bir bilgi yok.

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LG Ultra Tab tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı