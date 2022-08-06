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    LG Ultra Tab orta seviye özelliklerle geliyor

    Güney Kore’de tanıtılan LG Ultra Tab tablet modelinde 10.35 inçlik IPS ekran, Snapdragon 680 yonga seti, 4GB RAM, 8MP ana kamera gibi özellikler yer alıyor.     
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    LG Ultra Tab
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    LG Ultra Tab uzun bir aradan sonra firmanın çıkardığı ilk tablet modeli oldu. Akıllı telefon pazarından tamamen çekilmiş olsa da LG bir süre tablet segmentinde nabız yoklayacak gibi görünüyor.

    LG Ultra Tab özellikleri ve fiyatı

    • 10.35 inçlik 1200x2000 piksel IPS LCD ekran
    • Snapdragon 680 yonga seti
    • 4GB RAM
    • 64GB depolama
    • 8MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 4 hoparlör
    • 27.1 Wh batarya
    • 327$

    Akıllı telefon pazarından elini ayağını çeken LG sürpriz bir şekilde yeni tabletini tanıttı. Ortaklık şeklinde üretilecek olan LG Ultra Tab modeli 60Hz tazeleme hızı, Wacom ekran kalemi desteği, MIL-STD 810G askeri dayanıklılık standardı, Android 12 işletim sistemi gibi özelliklerle geliyor. Global pazar için ise şimdilik bir bilgi yok.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 2 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 6 gün önce

    Çok güzel yaw

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