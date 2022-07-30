LG oyuncular için yeni bir hoparlör duyurdu

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Kulaklıklardan sonra hoparlör ürünleri de oyuncu ekipmanları arasına girmeye başladı. LG Ultra Gear GP3 oyuncu hoparlörü kulaklık olmadan da oyunlarda yoğun bir ses tecrübesini amaçlıyor.

LG Ultra Gear GP3 özellikleri ve fiyatı

LG Ultra Gear GP3 oyuncu hoparlörü FPS ve RTS oyun türlerine yönelik olarak iki farklı 3D surround ses modu ile geliyor. Böylece oyuncular optimize edilmiş ses kalitesinin tadını çıkarıyor.

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Clear Voice Chat teknolojisi kullanıcının sesi, oyun sesleri ve ortam sesleri arasında tanımlama yaparak daha berrak konuşmalara imkân tanıyor. Ayrıca gürültü engelleme modu da mevcut. LG X BOOM uygulaması üzerinden sesi optimize etmek ve paylaşmak mümkün oluyor.

2 adet 5W hoparlör barındıran ürün 3.5mm AUX, Bluetooth 5.0 ve USB Tip-C üzerinden bağlanabiliyor. Tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabilirken 1Kg ağırlığı ile belirli bir ölçekte taşınabilirlik sunuyor. LG Ultra Gear GP3 için 180$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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LG Ultra Gear GP3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı