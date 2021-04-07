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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG V70 karanlığa gömüldü

    LG’nin mobil dünyaya veda etmeden önce piyasaya süreceği iddia edilen V70 amiral gemisi için resmi açıklama geldi. Firma hiç bir şekilde yeni model üretmeyecek.
    07 Nisan 2021, 21:00 (6 gün)
    8,9b
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    23
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2

    Akıllı telefon pazarında geçen 25 yılın ardından bu hafta kepenk kapatma kararını açıklayan LG bundan sonra herhangi bir model üretmeyecek ve mevcut modellere destek vermeye devam edecek. LG V70 ve rulo telefon projesinin akibeti de belli oldu.

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    LG V70 ne olacak?

    Kısa süre önce LG V70 akıllı telefonuna ait bir görsel internete sızdırıldı ve LG’nin kapanış öncesinde bu modeli satışa sunabileceği iddia edildi. Bugün ise firmadan bununla ilgili yalanlama geldi.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı"

    LG sözcüsü basına sızan fotoğrafların gerçek olduğundan emin olmadığını ve önümüzdeki dönem için hiç bir şekilde telefon geliştirme projesinin olmayacağını belirtti. Yani hem LG V70 hem de rulo akıllı telefon beklentileri suya düştü.

    Dikkat çekici telefonlar piyasaya sürse de bir türlü tüketici ilgisini çekemeyen LG giderek yoğunlaşan rekabete karşı koyamayınca havlu atmak zorunda kaldı. Bundan böyle LG Mobile markası artık sadece hatıralarda yaşayacak.



    https://www.gizchina.com/2021/04/07/lg-commented-on-the-release-of-the-lg-v70-and-its-rollable-smartphone/
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    Bloodin 1 gün önce

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    M matador_mirkhan 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kim derdi nokia, blackberry, htc ve şimdide lg sektörün unutulan yüzleri olacaktı diye...
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    LG g2 efsanesi hiç unutamayacağım
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    M matador_mirkhan 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Açıkcası g7-g8 güzel ve de f/p cihazlarıydı zaten v serisi ona keza ama oluşturulan önyargılarının yıkılması kolay değildir ve de yıkıma götürür.
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    Paetzold 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Rip
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İsınma donma kasma problemlerini bi aşamadı tüketicinin istediği gibi modeller çıkarmadı battı gitti güzelim LG mobile iyimi :(
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Milletteki bu Iphone kafası olduktan sonra...
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    A AtiMX4 (Ati ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Simdi Casper, Vestel fırsat bilerek daha da dandik telefon modelleri sürer piyasaya.
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    B birokyanus 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Lgye elveda demek üzücü.. İlk su geçirmez telefonumdu LG
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    Medullitus 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık devir yerli telefonlarımızın devri. Hadi Vestel, Casper ve General Mobile! Size güveniyoz
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    S samuray_x (Salih Burak Eken) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Medullitus
    Ciddi misiniz yoksa Ti’ye mi alıyorsunuz :)))
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    Medullitus 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hadi köyünüze. Tüketiciye direnen firmalar batar. Nokia ve HTC gibi. Şimdi eski işlemcileri kendiniz kullanın
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    G32den sonra kaderi çizilmişti.
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    8934 kez okundu.
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