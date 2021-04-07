LG V70 karanlığa gömüldü

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Akıllı telefon pazarında geçen 25 yılın ardından bu hafta kepenk kapatma kararını açıklayan LG bundan sonra herhangi bir model üretmeyecek ve mevcut modellere destek vermeye devam edecek. LG V70 ve rulo telefon projesinin akibeti de belli oldu.

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LG V70 ne olacak?

Kısa süre önce LG V70 akıllı telefonuna ait bir görsel internete sızdırıldı ve LG’nin kapanış öncesinde bu modeli satışa sunabileceği iddia edildi. Bugün ise firmadan bununla ilgili yalanlama geldi.

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LG sözcüsü basına sızan fotoğrafların gerçek olduğundan emin olmadığını ve önümüzdeki dönem için hiç bir şekilde telefon geliştirme projesinin olmayacağını belirtti. Yani hem LG V70 hem de rulo akıllı telefon beklentileri suya düştü.

Dikkat çekici telefonlar piyasaya sürse de bir türlü tüketici ilgisini çekemeyen LG giderek yoğunlaşan rekabete karşı koyamayınca havlu atmak zorunda kaldı. Bundan böyle LG Mobile markası artık sadece hatıralarda yaşayacak.

https://www.gizchina.com/2021/04/07/lg-commented-on-the-release-of-the-lg-v70-and-its-rollable-smartphone/

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