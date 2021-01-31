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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG ve Qualcomm, 5G araç içi teknolojileri geliştirmek için ortaklık kurdu

    LG Electronics, şirketin 5G otomotiv platformlarının geliştirilmesi için yonga üreticisi Qualcomm Technologies ile işbirliği yapacağını duyurdu.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    LG ve Qualcomm, 5G araç içi teknolojileri geliştirmek için ortaklık kurdu
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    Güney Koreli teknoloji devi LG Electronics, 5G otomotiv teknolojileri geliştirmek için yarı iletken şirketi Qualcomm ile ortaklık kurdu. Hem LG hem de Qualcomm'un, araçlar için 5G ve Hücresel Araçtan Her Şeye (C-V2X) teknolojisini geliştirmek için Güney Kore'nin Seul kentinde ortaklaşa bir araştırma merkezi kuracağını söyledi.

    Ayrıca Bkz. "Facebook'un bağımsız yazarlar için haber bülteni araçları geliştirdiği bildirildi"

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    LG ve Qualcomm ortaklığı

    LG'nin Akıllı Araç Bileşenleri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Kim Jin-yong: “LG, otomotiv iletişim teknolojilerindeki deneyimimizi Qualcomm'un LTE'den 5G'ye kadar gelişmiş bağlantılı çözümleriyle birleştirerek yeni nesil araç bileşenleri pazarına liderlik etmeyi planlıyor.” dedi.

    Jin-yong, her iki şirketin birleşik araştırma gücünün bağımsız çalışma yoluyla elde edilemeyecek önemli faydalar sağlayacağından emin olduğunu söylüyor.

    Ortak geliştirilecek 5G platformunun, araçları yakındaki baz istasyonlarına bağlayabilmesi ve akıllı navigasyon, gerçek zamanlı yayın ve araç içi iletişim yoluyla acil durum çağrıları yapma gibi çeşitli yeni nesil işlevleri yerine getirmesi bekleniyor.

    Qualcomm'da Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nakul Duggal, LG ile ortaklığın her iki tarafın da güvenli, bağlantılı ve giderek artan otonom araçlar için gelişmiş çözümler geliştirme konusundaki kararlılığını gösterdiğini söyledi.

    Nakul Duggal: "Otomotiv endüstrisi 5G'ye doğru net bir yolda ilerlerken, günümüz sürücülerinin taleplerini karşılamak ve yeni nesil araçlarda C-V2X teknolojisinin ticarileştirilmesini ilerletmek için LG ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.” dedi.



    https://www.gizchina.com/2021/01/29/lg-qualcomm-will-jointly-develop-a-5g-in-vehicle-platform/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    21 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    1 gün önce
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