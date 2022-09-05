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    LG XBOOM 2022 serisi duyuruldu

    LG XBOOM 2022 kablosuz hoparlör serisinde mekânsal ses sunabilen yeni XBOOM 360 modeli ve taşınabilirliğe odaklanmış iki farklı XBOOM Go hoparlör modelleri yer alıyor. 
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    XBOOM 360
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    Elektronik ev aletleri sektöründe lider durumda olan LG, ses teknolojleri pazarında da önemli bir paya sahip. PC ve ev sinema sistemleri yanında kulaklık ve taşınabilir hoparlör tarafında da pek çok ürün sunuyor. LG XBOOM 2022 serisi aileye yeni katıldı.

    LG XBOOM 2022 serisi özellikleri ve fiyatı

    Seride LG XBOOM 360 modeli mekânsal sese odaklanırken XBOOM Go modelleri eğlence ve dış ortamlara odaklanıyor. Wireless Party Link uygulaması ile de 10 adet LG hoparlörü birbirine bağlayarak devasa bir ortam elde edebiliyorsunuz.

    LG XBOOM 360 (X03QBK) modeli 3 yollu ses sistemi ile daha iyi bir mekânsal ses sunuyor. Koni şeklindeki sürücü ile bu özellik sağlanmış. İlk kez üst kısımda da yukarı doğru bir sürücüye yer verilirken yine iç kısma entegre edilmiş RGB aydınlatma yer alıyor. XBOOM 360 modeli 300$ fiyat etiketine sahip.

    XBOOM Go
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    LG XBOOM Go ise taşınabilirliğe odaklanıyor. Meridian ile Sound Boost EQ özelliğini sunan hoparlör LED aydınlatma ile de müziğe göre ritim tutabiliyor. IP67 ile su altında dayanabilen hoparlör sesli asistanlar ile de uyumlu. XG5QBK modeli 130$ iken powerbank özelliğine sahip XG7QBK ise 180$ olarak satılıyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 22 saat önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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