Samsung, Galaxy Fold 2'nin seri üretimine başladı

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Samsung'un yakın bir tarihte piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni nesil Galaxy Fold ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. SamMobile'ın yayınladığı rapora göre, Güney Koreli dev şirket cihazın seri üretimine başlatmış durumda.

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Ağustos ayında raflara çıkacağı belirtilen Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip'den sonra şirketin ultra ince cam (UTG) ile gelen ikinci akıllı telefonu olacak. UTG, esnek ekranlar için tasarlanmış bir teknoloji ve cihazların daha güvenilir bir kullanıcı deneyimi sunmasını sağlıyor. Katlanabilir akıllı telefon teknolojisinin gittikçe gelişmesiyle birlikte, bu tür cihazların fiyatları da zamanla düşmeye başlayacak. Ancak Galaxy Fold 2 modelinde selefine kıyasla fiyat olarak büyük bir düşüş beklenmiyor.

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Rekabet beklenmiyor

Daha önceki söylentilere göre, ABD pazarı için, yeni katlanabilir Samsung akıllı telefonun maliyeti 1.880 dolardan başlayacak, bu da orijinal modelden yaklaşık 100 dolar daha ucuz demek. Geçen yıl ilk Galaxy Fold'un piyasaya sürülmesinin ardından bu cihazın 500 bin kopyası piyasaya sürülmüştü. Sektör analistlerine göre, bu yaz piyasaya sürülecek olan Galaxy Fold 2'nin ise 3 milyon ünite ile satışa sunulması planlanıyor. Ayrıca sızan bilgilere göre Güney Koreli dev, bu yıl diğer katlanabilir akıllı telefon üreticileriyle önemli bir rekabete girmeyi beklemiyor.

Zira en büyük rakiplerden biri olan Çinli Huawei, ABD yaptırımları ile zor günler geçiriyor. Her ne kadar şirket yeni çözümler üretme peşinde olsa da, 2021 yılından sonra yerel pazara ağırlık vereceği söyleniyor. Analistler, katlanabilir akıllı telefonların hala çok fazla yaygın olmaması nedeniyle devam eden Koronavirüs pandemisinden etkilenmeyeceği görüşündeler.

https://www.sammobile.com/news/samsung-starts-mass-producing-galaxy-fold-2-august-launch-likely/

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