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    Lidar tarayıcılı iPhone 12 Pro'nun metal çerçeveye sahip kasası görüntülendi [video]

    Apple'ın çok yakında tanıtacağı yeni nesil iPhone'lar detaylanmaya devam ediyor. iPhone 12 Pro'nun arka tasarımını gözler önüne seren yeni bir video paylaşıldı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Lidar tarayıcılı iPhone 12 Pro'nun metal çerçeveye sahip kasası görüntülendi [video]
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    YouTuber EverythingApplePro, Twitter hesabında 6.1 inçlik iPhone 12 Pro'nun arka panelini gösterdiği iddia edilen bir video yayınladı. Yeni nesil iPhone'ların çok yakında resmiyet kazanması bekleniyor.

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    Görüntüler daha önce birçok sızıntıda bahsedildiği gibi iPhone 12'nin iPhone 4/5 gibi metal çerçeveye sahip olacağını gösteriyor. Arka panelinde ise ortasında Apple logosu bulunan buzlu cam yer alacak.

    Pro modellerinin ikisinde de Lidar olacak

    Kamera modülü geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 11 Pro'ya benziyor ancak geniş açılı sensörün altında ek bir delik daha var. Bu delikte, artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarında görev yapacak Lidar sensörü bulunacak.

    Daha önce LiDAR sensörünün yalnızca 6.7 inç ekrana sahip iPhone 12 Pro Max'te kullanılacağı bildirilmişti. Ancak EverythingApplePro tarafından yayınlanan videoya bakılırsa her iki Pro modelinde de Lidar tarayıcısı göreceğiz.



    https://twitter.com/EveryApplePro/status/1304529976486776833 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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