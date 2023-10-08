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    Lies of P için genişleme paketi yolda

    Kısa sürede Soulslike oyunları arasında başarılı hale gelen Lies of P için bir genişleme paketi geliştiriliyor olabilir. DLC hakkında henüz bir detay paylaşılmadı.
    Lies of P için genişleme paketi doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay Windows, macOS, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One ve Xbox Series için yayınlanan Lies of P yakında bir genişleme paketine kavuşabilir. Geliştirici Neowiz tarafından yayınlanan iş ilanı, başarılı yapım için bir DLC geliştirildiğini doğruluyor.

    Lies of P için DLC geliştiriliyor

    Bloodborne’a benzer oynanışı, başarılı hikayesi ve tüm platformlarda sunduğu performans başarısı ile dikkatleri üzerine çeken Lies of P, yakında önemli bir güncellemeye sahip olabilir. Yapımın geliştiricisi Neowiz tarafından paylaşılan iş ilanı, Lies of P için bir DLC geliştirildiğini doğruluyor.

    Neowiz DLC iddiaları hakkında bir açıklama yapmadı ancak stüdyo, geçtiğimiz ay Lies of P için bir yol haritası paylaşacaklarını belirtmişti. Yapımdaki ufak sorunları gidermek için çalışan Neowiz, muhtemelen önümüzdeki haftalarda Lies of P için yayınlanacak genişleme paketlerini doğrulayacaktır. FromSoftware dışında Souls-like formülünü en iyi uygulayan yapımlardan biri olan Lies of P Game Pass üzerinden Xbox ve PC kullanıcılar için ücretsiz olarak indirilebiliyor. Ayrıca yapımın PS4, PS5 ve macOS platformlarında yer aldığını da hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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