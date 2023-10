Lies of P için genişleme paketi yolda

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay Windows, macOS, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One ve Xbox Series için yayınlanan Lies of P yakında bir genişleme paketine kavuşabilir. Geliştirici Neowiz tarafından yayınlanan iş ilanı, başarılı yapım için bir DLC geliştirildiğini doğruluyor.

The Last of Us Part 2 PC ve PS5 için yenileniyor 1 gün önce eklendi

Lies of P için DLC geliştiriliyor

Bloodborne’a benzer oynanışı, başarılı hikayesi ve tüm platformlarda sunduğu performans başarısı ile dikkatleri üzerine çeken Lies of P, yakında önemli bir güncellemeye sahip olabilir. Yapımın geliştiricisi Neowiz tarafından paylaşılan iş ilanı, Lies of P için bir DLC geliştirildiğini doğruluyor.

Neowiz DLC iddiaları hakkında bir açıklama yapmadı ancak stüdyo, geçtiğimiz ay Lies of P için bir yol haritası paylaşacaklarını belirtmişti. Yapımdaki ufak sorunları gidermek için çalışan Neowiz, muhtemelen önümüzdeki haftalarda Lies of P için yayınlanacak genişleme paketlerini doğrulayacaktır. FromSoftware dışında Souls-like formülünü en iyi uygulayan yapımlardan biri olan Lies of P Game Pass üzerinden Xbox ve PC kullanıcılar için ücretsiz olarak indirilebiliyor. Ayrıca yapımın PS4, PS5 ve macOS platformlarında yer aldığını da hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Lies of P için genişleme paketi doğrulandı