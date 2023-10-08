Lies of P için genişleme paketi yolda

Lies of P için DLC geliştiriliyor
Bloodborne’a benzer oynanışı, başarılı hikayesi ve tüm platformlarda sunduğu performans başarısı ile dikkatleri üzerine çeken Lies of P, yakında önemli bir güncellemeye sahip olabilir. Yapımın geliştiricisi Neowiz tarafından paylaşılan iş ilanı, Lies of P için bir DLC geliştirildiğini doğruluyor.
Neowiz DLC iddiaları hakkında bir açıklama yapmadı ancak stüdyo, geçtiğimiz ay Lies of P için bir yol haritası paylaşacaklarını belirtmişti. Yapımdaki ufak sorunları gidermek için çalışan Neowiz, muhtemelen önümüzdeki haftalarda Lies of P için yayınlanacak genişleme paketlerini doğrulayacaktır. FromSoftware dışında Souls-like formülünü en iyi uygulayan yapımlardan biri olan Lies of P Game Pass üzerinden Xbox ve PC kullanıcılar için ücretsiz olarak indirilebiliyor. Ayrıca yapımın PS4, PS5 ve macOS platformlarında yer aldığını da hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.