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    Anlık Bildirim

    Windows’un telefon bağlantısı özelliği OnePlus, Oppo ve Realme markalarına açılıyor

    Microsoft’un Link to Windows özelliği, uzun bir sürenin ardından yeni markalara açılıyor. Firma, Samsung ve Honor ile anlaşmasının sonlandığını belirterek Android kullanıcılarını müjdeledi.
    Link to Windows özelliği farklı markalara açılıyor Tam Boyutta Gör
    2019 yılında Galaxy Note 10 serisi için tanıtılan Link to Windows, Microsoft ve Samsung tarafından geliştirilen bir proje olarak hayatına başladı. Link to Windows ile son yıllarda Samsung Galaxy kullanıcıları, akıllı telefonlarını Windows’a bağlayarak bildirim görüntüleme, mesajlaşma ve arama yapma gibi fonksiyonları bilgisayarları üzerinde gerçekleştirebildi. İlereleyen yıllarda daha da zenginleşen bu özellik, yakında yeni firmalara açılacak.

    Microsoft’un Link to Windows uygulaması, geçtiğimiz yıllarda Honor ve Surface akıllı telefonlarında da kullanıma sunulmuştu. Bahsi geçen markalarda ekran yansıtma veya ses iletme gibi özellikler sunan uygulama, diğer Android telefonlarda yalnızca sınırlı özellikler sunuyordu ancak Microsoft, bu servisi daha yaygın hale getirmeye karar verdi. Microsoft, Windows’a Bağla uygulamasının önümüzdeki dönemde OnePlus, Oppo ve Realme akıllı telefonlarına geleceğini belirtti.

    Bahsi geçen markaların hangi model ürünlerinin bu özelliğe kavuşacağı henüz belli değil ancak ColorOS 14’ün beta sürümünde bu özelliğin test edilmesi bekleniyor. Link to Windows, maalesef akıllı telefon üreticilerinin bir güncelleme yayınlamasını gerektiriyor bu nedenle apk dosyası indirerek desteklenmeyen telefonlara kurulamıyor.     
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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