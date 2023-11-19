Windows’un telefon bağlantısı özelliği OnePlus, Oppo ve Realme markalarına açılıyor

Tam Boyutta Gör 2019 yılında Galaxy Note 10 serisi için tanıtılan Link to Windows, Microsoft ve Samsung tarafından geliştirilen bir proje olarak hayatına başladı. Link to Windows ile son yıllarda Samsung Galaxy kullanıcıları, akıllı telefonlarını Windows’a bağlayarak bildirim görüntüleme, mesajlaşma ve arama yapma gibi fonksiyonları bilgisayarları üzerinde gerçekleştirebildi. İlereleyen yıllarda daha da zenginleşen bu özellik, yakında yeni firmalara açılacak.

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Link to Windows yeni markalara sunuluyor

Microsoft’un Link to Windows uygulaması, geçtiğimiz yıllarda Honor ve Surface akıllı telefonlarında da kullanıma sunulmuştu. Bahsi geçen markalarda ekran yansıtma veya ses iletme gibi özellikler sunan uygulama, diğer Android telefonlarda yalnızca sınırlı özellikler sunuyordu ancak Microsoft, bu servisi daha yaygın hale getirmeye karar verdi. Microsoft, Windows’a Bağla uygulamasının önümüzdeki dönemde OnePlus, Oppo ve Realme akıllı telefonlarına geleceğini belirtti.

Bahsi geçen markaların hangi model ürünlerinin bu özelliğe kavuşacağı henüz belli değil ancak ColorOS 14’ün beta sürümünde bu özelliğin test edilmesi bekleniyor. Link to Windows, maalesef akıllı telefon üreticilerinin bir güncelleme yayınlamasını gerektiriyor bu nedenle apk dosyası indirerek desteklenmeyen telefonlara kurulamıyor.



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Link to Windows özelliği farklı markalara açılıyor