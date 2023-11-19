Windows’un telefon bağlantısı özelliği OnePlus, Oppo ve Realme markalarına açılıyor

Link to Windows yeni markalara sunuluyor
Microsoft’un Link to Windows uygulaması, geçtiğimiz yıllarda Honor ve Surface akıllı telefonlarında da kullanıma sunulmuştu. Bahsi geçen markalarda ekran yansıtma veya ses iletme gibi özellikler sunan uygulama, diğer Android telefonlarda yalnızca sınırlı özellikler sunuyordu ancak Microsoft, bu servisi daha yaygın hale getirmeye karar verdi. Microsoft, Windows’a Bağla uygulamasının önümüzdeki dönemde OnePlus, Oppo ve Realme akıllı telefonlarına geleceğini belirtti.
Bahsi geçen markaların hangi model ürünlerinin bu özelliğe kavuşacağı henüz belli değil ancak ColorOS 14’ün beta sürümünde bu özelliğin test edilmesi bekleniyor. Link to Windows, maalesef akıllı telefon üreticilerinin bir güncelleme yayınlamasını gerektiriyor bu nedenle apk dosyası indirerek desteklenmeyen telefonlara kurulamıyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.