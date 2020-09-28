LinkedIn hikayeler özelliği kullanıma sunuldu

Son yıllarda kısa videolar ile paylaşımlar yaptığınız Hikaye konsepti sosyal medya araçlarında giderek popüler olmaya başladı. Snapchat, Instagram, Facebook derken LinkedIn de hikayeler özelliğine kavuştu.

LinkedIn Hikayeler nedir?

Kurumsal bir sosyal ağ olarak öne çıkmasına rağmen LinkedIn platformunun hikayeler konseptine yer vermesi garip karşılanıyor. Zaten LinkedIn kullanıcılarının hali hazırda sosyal medya hesapları var ve orada da Hikaye konsepti mevcut.

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ABD, Kanada ve diğer bazı ülkelerde erişime açılan LinkedIn Hikayeler yine diğer platformlarda alışık olduğumuz konsepti temel alıyor. Fotoğraf veya video temelli hazırlanan kısa kliplere metin veya farklı etiketler ekleyebiliyorsunuz.

24 saat boyunca geçerli olan hikayelerin kimlere gösterileceğini de ayarlayabiliyorsunuz. Yine benzer şekilde arkadaşlarınızın paylaştığı hikayeler de ana akış ekranınızın üst kısmına yerleşiyor.

Microsoft yapılan kapalı beta testlerinde çalışanların kaybolan video paylaşımlarına ilgi gösterdiğini ve pandemi döneminde birbirinden uzak kalan çalışanlar için bir nebze olsa da teselli oluşturduğunu ifade ediyor.

https://www.androidheadlines.com/2020/09/linkedin-stories-instagram-please-let-microsoft-have-tiktok.html

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