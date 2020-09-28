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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LinkedIn hikayeler özelliği kullanıma sunuldu

    Kurumsal ve ciddi bir ağ olması ile bilinen LinkedIn; hikayeler konseptinin cazibesinden kurtulamadı. Bu haftadan itibaren LinkedIn artık hikayelere de yer verecek.
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    sosyal medya
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LinkedIn hikayeler özelliği kullanıma sunuldu

    Son yıllarda kısa videolar ile paylaşımlar yaptığınız Hikaye konsepti sosyal medya araçlarında giderek popüler olmaya başladı. Snapchat, Instagram, Facebook derken LinkedIn de hikayeler özelliğine kavuştu.

    LinkedIn Hikayeler nedir?

    Kurumsal bir sosyal ağ olarak öne çıkmasına rağmen LinkedIn platformunun hikayeler konseptine yer vermesi garip karşılanıyor. Zaten LinkedIn kullanıcılarının hali hazırda sosyal medya hesapları var ve orada da Hikaye konsepti mevcut.

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    ABD, Kanada ve diğer bazı ülkelerde erişime açılan LinkedIn Hikayeler yine diğer platformlarda alışık olduğumuz konsepti temel alıyor. Fotoğraf veya video temelli hazırlanan kısa kliplere metin veya farklı etiketler ekleyebiliyorsunuz.

    24 saat boyunca geçerli olan hikayelerin kimlere gösterileceğini de ayarlayabiliyorsunuz. Yine benzer şekilde arkadaşlarınızın paylaştığı hikayeler de ana akış ekranınızın üst kısmına yerleşiyor.

    Microsoft yapılan kapalı beta testlerinde çalışanların kaybolan video paylaşımlarına ilgi gösterdiğini ve pandemi döneminde birbirinden uzak kalan çalışanlar için bir nebze olsa da teselli oluşturduğunu ifade ediyor.



    https://www.androidheadlines.com/2020/09/linkedin-stories-instagram-please-let-microsoft-have-tiktok.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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