LinkedIn’de artık profilinizi yapay zekâ ile geliştirebilirsiniz

Tam Boyutta Gör Popüler iş dünyası sosyal ağı LinkedIn, yapay zekâ trenine binenlerden birisi oldu. Platform daha farklı şekillerde yapay zekayı kendisine dahil etmenin yollarını ararken, hizmetine yapay zekâ destekli “yazma önerileri” ve iş tanımlarını ekliyor.

LinkedIn için yapay zekâ dönemi

Yazma önerileri, LinkedIn’in kilit profil alanlarını doldurmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu alanları doldurmak genelde çok sıkıcı olabiliyor ve yapay zekâ ile bunun kolaylaştırılması güzel bir hamle. Eklenen yeni “geliştirme” aracıyla birlikte LinkedIn Premium aboneleri, deneyimlerine dayalı bir şekilde "hakkında" ve "başlık" bölümleri oluşturulabiliyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, ChatGPT'ye güç veren aynı OpenAI modellerini kullanan aracın "benzersiz sesinizi ve tarzınızı" korumayı amaçladığını, iş deneyiminiz ve becerilerinizin yanı sıra iyi bir profili neyin oluşturduğuna dair kendi "içgörülerinden" yararlanacağını söylüyor. LinkedIn tarafından sağlanan bir "hakkında" bölümü örneğinde de görülebileceği gibi araç, bir bireyin iş deneyimini oldukça başarılı bir şekilde özetleyebiliyor.

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LinkedIn ayrıca yapay zekâ tarafından yazılmış iş tanımlarını da test etmeye başladığını söylüyor. Bu gibi durumlarda, işe alım yöneticilerinin sadece iş unvanını, şirket adını ve diğer birkaç temel ayrıntıyı doldurmaları gerekecek ve LinkedIn ilgili iş tanımının ayrıntılı bir taslağını oluşturacak. Şirket, yapay zeka yazma özelliklerini nihai bir üründen ziyade bir başlangıç noktası olarak konumlandırıyor. Her iki durumda da LinkedIn, kullanıcıların doğruluğunu kontrol etmek için AI tarafından oluşturulan metni gözden geçirmelerini tavsiye ediyor.

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LinkedIn için yapay zekâ dönemi başladı