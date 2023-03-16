LinkedIn’de artık profilinizi yapay zekâ ile geliştirebilirsiniz

LinkedIn için yapay zekâ dönemi
Yazma önerileri, LinkedIn’in kilit profil alanlarını doldurmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu alanları doldurmak genelde çok sıkıcı olabiliyor ve yapay zekâ ile bunun kolaylaştırılması güzel bir hamle. Eklenen yeni “geliştirme” aracıyla birlikte LinkedIn Premium aboneleri, deneyimlerine dayalı bir şekilde "hakkında" ve "başlık" bölümleri oluşturulabiliyor.
LinkedIn ayrıca yapay zekâ tarafından yazılmış iş tanımlarını da test etmeye başladığını söylüyor. Bu gibi durumlarda, işe alım yöneticilerinin sadece iş unvanını, şirket adını ve diğer birkaç temel ayrıntıyı doldurmaları gerekecek ve LinkedIn ilgili iş tanımının ayrıntılı bir taslağını oluşturacak. Şirket, yapay zeka yazma özelliklerini nihai bir üründen ziyade bir başlangıç noktası olarak konumlandırıyor. Her iki durumda da LinkedIn, kullanıcıların doğruluğunu kontrol etmek için AI tarafından oluşturulan metni gözden geçirmelerini tavsiye ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)