Linux’un babası 15 yıl sonra AMD işlemciye geçti

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Linux platformunun kurucusu ve babası olarak tanımlanan Linus Torvalds bu hafta ilginç bir paylaşım yaptı ve 15 yıldır kullandığı ana bilgisayar sistemini tamamen değiştirdiğini duyurdu.

Hızı arttı

Linus Torvalds uzun yıllardır Intel tabanlı sistem kullanmakta ve ana çekirdek geliştirmelerini de bu sistemle yapmaktaydı. Kısa bir süre önce sürpriz bir kararla AMD cephesine geçme kararı alan Torvalds oldukça memnun.

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Ünlü isim yaptığı açıklamada 15 yıldan bu yana kullandığı Intel tabanlı sistemi değiştererek AMD Ryzen Threadripper 3970X işlemcisine geçtiğini bildirdi ve son dönemde paylaşmak istediği en heyecan verici olay olduğunu ifade etti.

7nm sürecindeki Zen 2 çekirdeklerini barındıran AMD Ryzen Threadripper 3970X işlemcisi Torvalds’ın test yapılarını 3 kat daha hızlı işlemeye başlamış. Torvalds sonraki yapı güncellemelerinde bu hızı çok daha net bir şekilde hissedeceğini belirtiyor.

Torvalds daha önce de açık kaynak platformlarına karşı çıkan veya engel olan teknoloji devlerine yaptığı sansasyonel çıkışları ile de gündeme gelmişti. Bakalım Intel cephesinden bu hamleye bir cevap gelecek mi?

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