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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Linux’un babası 15 yıl sonra AMD işlemciye geçti

    Linus Torvalds yaklaşık 15 yıldır kullandığı Intel işlemcili sistemden vazgeçti ve AMD Ryzen Threadripper 3970X işlemcisine geçti. Ünlü isim oldukça memnun.
    2 sa.
    2,2b
    135
    14
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Linux’un babası 15 yıl sonra AMD işlemciye geçti
    Tam Boyutta Gör

    Linux platformunun kurucusu ve babası olarak tanımlanan Linus Torvalds bu hafta ilginç bir paylaşım yaptı ve 15 yıldır kullandığı ana bilgisayar sistemini tamamen değiştirdiğini duyurdu.

    Hızı arttı

    Linus Torvalds uzun yıllardır Intel tabanlı sistem kullanmakta ve ana çekirdek geliştirmelerini de bu sistemle yapmaktaydı. Kısa bir süre önce sürpriz bir kararla AMD cephesine geçme kararı alan Torvalds oldukça memnun.

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    Ünlü isim yaptığı açıklamada 15 yıldan bu yana kullandığı Intel tabanlı sistemi değiştererek AMD Ryzen Threadripper 3970X işlemcisine geçtiğini bildirdi ve son dönemde paylaşmak istediği en heyecan verici olay olduğunu ifade etti.

    7nm sürecindeki Zen 2 çekirdeklerini barındıran AMD Ryzen Threadripper 3970X işlemcisi Torvalds’ın test yapılarını 3 kat daha hızlı işlemeye başlamış. Torvalds sonraki yapı güncellemelerinde bu hızı çok daha net bir şekilde hissedeceğini belirtiyor.

    Torvalds daha önce de açık kaynak platformlarına karşı çıkan veya engel olan teknoloji devlerine yaptığı sansasyonel çıkışları ile de gündeme gelmişti. Bakalım Intel cephesinden bu hamleye bir cevap gelecek mi?



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    Musty3535123 1 sa. en beğenilen
    adam oyun için geçmemiş ki
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    trakyAli-1986 (ali ) 37 dk.
    Tüh ya gelip DH forumuna danışmadan nasıl böyle birşey yapmış.



    Forumda yazı yazmış olsa kesin intelciler linç ederdi.



    Uber mükemmel yüksek FPS veren Intel işlemcilerden nasıl AMD ye geçersin yazık sana..
    Tüh ya gelip DH forumuna danışmadan nasıl böyle birşey yapmış. Forumda yazı yazmış olsa kesin intelciler linç ederdi. Uber mük...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gunpower-storm (İbrahim Demir) 5 dk.
    Intel'e karşı pek bir şeyim yok ve Athlon-FX zamanlarından beri AMD yanındayım ama bu tamamen AMD'nin PR çalışması. O işlemciyi kişiye ücretsiz versen yüzbinlerce dolarlık reklam çalışmasını işlemci masrafına bağlayabilirsin ve dünyanın ücra köşesindeki ücra bir haber sitesinde haber bile yaparsın.
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    M3BKT 22 dk.
    3970X'in Intel masaüstü portföyünde alternatifi yok. Güzel seçim.
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    Mishushi (Mustafa ALDANMAZ) 29 dk.
    Ben bi faydası olacağını sanmıyorum o kadar loncaya sonra sorun edecek
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    trakyAli-1986 (ali ) 37 dk.
    Tüh ya gelip DH forumuna danışmadan nasıl böyle birşey yapmış.



    Forumda yazı yazmış olsa kesin intelciler linç ederdi.



    Uber mükemmel yüksek FPS veren Intel işlemcilerden nasıl AMD ye geçersin yazık sana..
    Yanıtla +5
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    interwap (Volkan ) 1 sa.
    2 yıl önce 2990WX 'ye geçebileceğini ama 180W için soğutmada çıkabilecek sesten çekindiğini belirtmiş.

    Linus Torvalds considers moving Intel i7 to AMD Threadripper

    “That said, ridiculously scalable or not, those Phoronix numbers do look good on Linux. It’s been a long time since I used an AMD system for my personal work (way back in the good old Opteron/K10 days – I despised all the nasty split-cpu AMD Bulldozer+ cores), but I’m seriously considering upgrading to an AMD system, and the new threadrippers would really fit my load.

    During the merge window (like now), I spend a fair amount of time double-checking my merges by doing builds before pushing out, and my old i7-6700K is showing its age, with the kernel having grown, and meltdown slowing things down.

    My main worry is noise. I’m not sure I want to deal with the blower required for a 180W+ CPU.”
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    CoreXXX (fatih tat) 1 sa.
    Linuxun tek çekirdeği var olmaz 😁
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    koyunsayar 1 sa.
    Yakında anneside geçer
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    Musty3535123 1 sa. en beğenilen
    adam oyun için geçmemiş ki
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    2176 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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