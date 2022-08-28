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    Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları - Ağustos 2022

    Türkiye'de satılan elektrikli araba fiyatlarını listeledik ve daha önce de mevcutta olan modellerin Temmuz fiyatlarıyla karşılaştırdık. Peki Türkiye'deki elektrikli otomobil fiyatları ne durumda?
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    Türkiye'de satılan elektrikli arabalar ve güncel fiyatları
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    Türkiye'de satılan elektrikli arabalarda çeşitlilik gün geçtikçe artıyor. Alınan yüksek vergiler nedeniyle ülkemizde yeni bir araç sahibi olmak fazlasıyla zor olsa da fiyatlar merak ediliyor. Buna elektrikli araba fiyatları da dahil. Biz de Ağustos ayı sona ermek üzereyken söz konusu araçların fiyatlarını listeledik ve Temmuz ayındaki fiyatlarla karşılaştırdık.

    Geçtiğimiz ay elektrikli araçlara uygulanan ÖTV matrahları ve oranları yeniden düzenlendi. Söz konusu düzenlemeden Hyundai Kona, Seres 3, Subaru Solterra ve MINI Cooper SE gibi sınırlı sayıda model etkilendi ve satış fiyatlarında az da olsa düşüş yaşandı. Örneğin Kona Elektrik'in fiyatı 922.000 TL'den 811.523 TL'ye geriledi. Ağustos ayında kur kaynaklı olarak fiyatların yeniden arttığını görmekteyiz. Mesela Subaru Solterra fiyatları düzenlemeden önceki seviyeye geri döndü.

    Türkiye'de satılan elektrikli araba fiyatları - Ağustos 2022
    Model Fiyat-Temmuz 2022 Fiyat-Ağustos 2022
    Hyundai Kona Elektrik 100 kW 811.523 TL 836.000 TL
    Renault Zoe 80 kW 739.900 TL 764.000 TL
    Seres 3 920.000 TL 920.000 TL
    Skywell ET5 Premium Line 915.000 TL 1.299.000 TL
    Skywell ET5 Premium Plus 1.420.000 TL 1.559.000 TL
    MINI Cooper SE Inspired 825.473 TL 914.004 TL
    Subaru Solterra e-Xtreme 1.485.730 TL 1.652.583 TL
    Subaru Solterra e-Xclusive 1.559.807 TL 1.738.487 TL
    Subaru Solterra e-Xcellent 1.650.865 TL 1.824.391 TL
    Volvo XC40 Recharge 1.550.395 TL 1.550.395 TL
    Jaguar I-Pace SE 2.489.389 TL 2.535.279 TL
    Jaguar I-Pace HSE 2.721.944 TL 2.772.128 TL
    BMW i4 eDrive40 2.190.900 TL 2.355.000 TL
    BMW i4 M50 2.851.700 TL 3.113.600 TL
    BMW iX3 2.363.500 TL 2.678.500 TL
    BMW iX xDrive40 First Edition Essence 3.169.500 TL 3.234.200 TL
    BMW iX xDrive40 First Edition Sport 3.191.700 TL 3.256.800 TL
    Mercedes EQA 350 1.746.000 TL 1.798.000 TL
    Mercedes EQB 350 1.777.500 TL 1.830.500 TL
    Mercedes EQC 400 2.316.500 TL 2.386.500 TL
    Mercedes EQE 300 - 2.658.200 TL
    Mercedes EQE 350+ 2.710.500 TL 2.764.500 TL
    Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ - 4.185.000 TL
    Mercedes EQS 350 3.740.000 TL 3.814.500 TL
    Mercedes EQS 580 5.182.500 TL 5.286.000 TL
    Mercedes EQS AMG 53 5.615.000 TL 5.727.000 TL
    Kia EV6 Prestige Long Range 2.009.900 TL 2.029.900 TL
    Kia EV6 GT-Line Long Range 2.117.900 TL 2.177.900 TL
    Kia Niro EV - 1.399.000 TL

    Konu Türkiye'deki elektrikli araba fiyatları olunca ülkemizdeki elektrikli araç satışlarına değinmeden geçmeyelim. ODD verilerine göre ülkemizde 2022'nin ilk yarısında 2.263 adet elektrikli otomobil satılmış. Toplam satılan otomobil sayısı ise 278.282 adet. Yani elektrikli otomobil satışları toplam satışların yüzde 1'ine bile denk gelmiyor. Bu oran sırasıyla Çin'de yüzde 17, Avrupa'da yüzde 12 ve ABD'de yüzde 5 olarak karşımıza çıkıyor.

    Türkiye'de resmi olarak satılan Porsche Taycan ailesinin fiyat listesi yayınlanmıyor. Ancak geçtiğimiz Mayıs ayında giriş versiyonunun 4 milyon TL'den başladığını öğrenmiştik. Buna ek olarak 6 kW motoru, 75 km menzili ve 219.000 TL'lik fiyatıyla Citroen Ami'yi de Türkiye'de satılan elektrikli araçlara dahil edebiliriz. Önümüzdeki aylarda Hyundai Ioniq 5, Toyota bZ4X ve Dacia Spring gibi modellerle elektrikli araba çeşitliliği daha da artacak.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 3 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 4 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 5 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 5 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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